Turp Gaz Yapar Mı? Turp Yetişkinlere ve Bebeklere Gaz Yapar Mı?

Keskin tadı ve kokusuyla kış salatalarında yerini alan turp vitamin bakımından oldukça zengin bir sebze. Ancak sindirme ne gibi etkileri var, hazımsızlığa yol açıyor mu bilmek de faydalı olacaktır. Turp gaz yapar mı yapmaz mı gibi soruları turp yemeden evvel bilmek kişinin sindirim sistemi için önemlidir. Hele ki bebeklerde birçok besin gaz yaptığı için turp yetişkinlere ve bebeklere gaz yapar mı sorularını yanıtlarını bilmek oldukça önem taşır.

Turp Gaz Yapar Mı?

Maalesef evet, turp yüksek seviyede gaz yapıcı bir sebzedir. Turpgiller familyasına üye bir sebze olan turp içi beyaz, etli dışı siyah, kırmızı ve beyaz kabuklu renkte, keskin biraz acıya çalan bir tada sahiptir. Kış salatalarına ve balık yanına çok yakıştığı için hemen herkes severek tüketmektedir lakin turp gaz yapıcı özelliğe sahiptir. İçeriğinde yüksek oranda kükürtlü bileşikler olduğu için turp bağırsaklarda aşırı hareketlenme, gaz ve ishal gibi sıkıntılara yol açabilmektedir.

Turp Yetişkinlere ve Bebeklere Gaz Yapar Mı?

Bebeklerin mide ve bağırsakları yetişkinlere göre oldukça hassastır. Hali hazırda ek gıdaya geçen bebeklerin sindirim sistemleri anne sütü ve devam maması dışında ilk kez farklı yiyecekler tattığı için ekstra hassas olabilirler. Turp içeriği nedeniyle gaz oluşmasına sebep olan bir sebzedir ve bebeklerde şiddetli gaza ve şişkinliğe sebep olacaktır.

Yetişkin bireylerde ise kişide eğer gastrit, ülser benzeri ya da kronik bağırsak rahatsızlıkları yok ise haftada 1-2 günü geçmemek kaydıyla az miktarda turp yemelerinde sakınca yoktur. Ancak bahsi geçen rahatsızları olan yahut gereğinden fazla turp yiyen kişilerin mide ve bağırsaklarında gaz, şişkinlik gibi problemler oluşmaktadır.