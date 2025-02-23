Turşudan sonra şimdi de çay! Zehir tacirleri polisten kaçamadı! 102 kilo metamfetamini çay ile karıştırdılar

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Antalya'ya gönderilmek üzere hazırlanan 6 çuval kargo gönderisi, narkotik dedektör köpekleri FOX ve AURA'nın tepki vermesi üzerine mercek altına alındı. Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan adli arama kararıyla yapılan incelemede, çay içerisine gizlenmiş tam 102 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

KARGO GÖNDEREN ZANLI YAKALANDI

Hakkari narkotik ekipleri, uyuşturucunun göndericisini belirlemek için hızlı bir operasyon başlattı. Yapılan çalışmalarda kargoyu gönderen kişinin Ü.Y. olduğu tespit edildi. Yüksekova'daki adresi belirlenen şahıs, düzenlenen operasyonla aynı gün yakalandı. Evinde yapılan aramada da 5,70 gram metamfetamin daha ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

UYUŞTURUCUYU ÇAY İLE AYIKLAMAYI PLANLAMIŞLAR

Operasyonun detayları da akılalmaz bir yöntemi gün yüzüne çıkardı. Uyuşturucu tacirlerinin, metamfetamini çay içerisine gizleyerek sevk etmeye çalıştığı, büyük yapraklı çayları elek kullanarak uyuşturucudan ayırmayı planladıkları ortaya çıktı. Ele geçirilen 102 kilogram metamfetaminin piyasa değerinin 45 milyon Türk lirası olduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE 'TURŞU' OYUNU KURMUŞLAR

Hakkari polisi, geçtiğimiz aylarda da yine yaratıcı bir yöntemle sevkiyat yapmaya çalışan zehir tacirlerine darbe vurmuştu. Yüksekova'dan İstanbul'a gönderilmek üzere yola çıkan bir kargo aracında yapılan aramada, narkotik köpeği Aura'nın tepki verdiği bir turşu bidonu incelendi. Bidon açıldığında, tam 13 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

POLİSİN DİKKATİ ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT VERMEDİ

Uyuşturucu çetelerinin dikkat çekmemek için sıvı metamfetamini turşu suyu gibi gösterme planı, polisin hassas çalışmasıyla boşa çıkarıldı. İstanbul'a sevk edilmek üzere hazırlanan kargoyu tespit eden ekipler, bidonu açarak 20 milyon Türk lirası değerindeki sıvı metamfetamine el koydu. Olayla bağlantılı kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Hakkari polisi, uyuşturucu tacirlerine karşı yürüttüğü başarılı operasyonlarla, zehir şebekelerine ağır darbeler vurmaya devam ediyor.