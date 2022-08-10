Turuncu kod uyarısı nedir, ne anlama gelir? Meteoroloji’den turuncu kod uyarısı geldi!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları uyardı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından hava durumuyla ilgili paylaştığı haritada, turuncu kodla gösterilen İstanbul için önemli uyarılarda bulundu. MGM'den gelen turuncu kod alarmı nedeniyle vatandaşlar "Turuncu kod uyarısı nedir, ne anlama gelir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan turuncu kod uyarısı.
TURUNCU KOD UYARI NEDİR?
TURUNCU RENK: Turuncu, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik Hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.
YEŞİL: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.
SARI: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
KIRMIZI: Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları uyardı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından hava durumuyla ilgili paylaştığı haritada, turuncu kodla gösterilen İstanbul'la ilgili şunları kaydetti:
"Sevgili İstanbullular, Perşembe (yarın) sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım."