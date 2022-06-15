Haberler Yaşam Haberleri TUS 1.Dönem Ek yerleştirme sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM AİS ile TUS ek yerleştirme/tercih sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 15.6.2022 10:03 Son Güncelleme: 15.6.2022 10:06

TUS 1.Dönem Ek yerleştirme sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM AİS ile TUS ek yerleştirme/tercih sonuçları sorgulama ekranı!

TUS 1.Dönem Ek yerleştirme sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM AİS ile TUS ek yerleştirme/tercih sonuçları sorgulama ekranı!

TUS ek yerleştirme yerleştirme sonuçları son dakika açıklandı. 2022 TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları; binlerce aday tarafından heyecanla bekleniyordu. Bugün ÖSYM'nin yaptığı son dakika açıklaması ile sonuçlar erişime açılmış oldu. İşte 2022 TUS 1. Dönem ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

TUS ek yerleştirme sonuçları son dakika açıklandı! Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2022 yılı 1. Dönem tercih işlemleri geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti. Ek tercihlerde şansını denemek isteyenler ÖSYM'den gelecek 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek tercih sonuçları açıklamasına çevrilmişti. İşte 2022 TUS 1. Dönem ek tercih - yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

TUS 2022 yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS ekranı ile TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!

TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Konuyla ilgili açıklama ÖSYM başkanı Halis Aygün'den geldi. Aygün sosyal medyadaki paylaşımında "Değerli hekimlerimiz,
3-9 Haziran 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022-TUS 1.Dönem Ek yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır.
Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullanarak müjdeyi duyurdu.

TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TUS 2022 yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS ekranı ile TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

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TUS 1.Dönem Ek yerleştirme sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM AİS ile TUS ek yerleştirme/tercih sonuçları sorgulama ekranı!
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