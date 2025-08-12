TUS 2025 TAKVİMİ: ÖSYM ile TUS ne zaman, saat kaçta yapılacak, sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

TUS KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

TUS sınavının her iki oturumu için süre 135 dakika (2 saat 15 dakika) olarak belirlenmiştir. Buna göre, Temel Tıp Bilimleri testi yaklaşık olarak saat 12:30'da sona ererken, Klinik Tıp Bilimleri testi ise saat 17:00 civarında tamamlanacaktır.