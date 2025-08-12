TUS 2025 TAKVİMİ: ÖSYM ile TUS ne zaman, saat kaçta yapılacak, sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem oturumu yaklaşıyor. Adaylar, sınavın tarih ve saat bilgilerini öğrenmek için heyecanla bekliyor. ÖSYM tarafından TUS ile birlikte STS Tıp Doktorluğu Seviye Tespit Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, 2025 TUS ne zaman ve saat kaçta gerçekleştirilecek? İşte Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2025 takvimi ve detayları.
TUS SINAVI TARİHİ VE SAATİ BELLİ OLDU
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2025 TUS 2. Dönem sınavı, 17 Ağustos 2025 Pazar günü yapılacak.
Sınav iki oturum şeklinde gerçekleşecek:
Temel Tıp Bilimleri Testi sabah 10:15'te başlayacak.
Klinik Tıp Bilimleri Testi ise öğleden sonra 14:45'te başlayacak.
TUS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI
17 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.