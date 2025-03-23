TUS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürer? 2025 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM takviminde belirtildiği üzere Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Sınavlara katılım gösterecek adaylar TUS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürer sorusuyla detayları inceliyor. Peki, 2025 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenlerin yanıtı.
2025 TUS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
2025 yılı TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) 2025-TUS 1. dönem sınavları 23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "2025-TUS" 14 il ve 15 sınav merkezinde, "2025-STS Tıp Doktorluğu" ise yalnız Ankara'da iki sınav şeklinde yapılacak.
2025-TUS 1. dönemin Temel Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu 1. dönemin birinci aşaması saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu 1. dönemin ikinci aşaması saat 14.45'te başlayacak.
23 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan "Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)"na girecek vatandaşlar ve öğretim görevlileri sınav yerlerine ulaşım için sınav belgelerini veya görevli belgelerini göstererek, sınav başlangıcının 2 saat öncesinden sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek.
TUS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
TUS'ın ilk etabı olan TTBT testinde 100 soru sorulacak ve 135 dakika süre verilecek.
İkinci bölüm olan KTBT testinde ise 100 soru sorulacak ve adaylara 135 dakika süre tanınacak.