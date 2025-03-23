TUS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürer? 2025 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

23 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan "Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)"na girecek vatandaşlar ve öğretim görevlileri sınav yerlerine ulaşım için sınav belgelerini veya görevli belgelerini göstererek, sınav başlangıcının 2 saat öncesinden sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek.

TUS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

TUS'ın ilk etabı olan TTBT testinde 100 soru sorulacak ve 135 dakika süre verilecek.

İkinci bölüm olan KTBT testinde ise 100 soru sorulacak ve adaylara 135 dakika süre tanınacak.