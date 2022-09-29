TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || 2022 TUS 2. dönem sonuçları ÖSYM açıklandı

TUS sonuç sorgulama ekranı erişime açılmasıyla birlikte öğrenciler TUS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna en sonunda son verdi. ÖSYM duyuru görenler, TUS sonuçları açıklandı mı sorusuna cevap arıyor. ÖSYM AİS üzerinden TUS sonuçları 2022 öğrenilebilir. Peki, TUS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM AİS ile TUS sonuçları sorgulama ekranı 2022
TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2022-TUS ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Sınav Sonuçları açıklandı.
TUS TERCİH BİLDİRİMİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
Adaylar, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir. Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir.
TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır. Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
TUS tercihleri, kontenjanları ve taban puanları hakkında bilgi almak için tıklayınız.