Haberler Yaşam Haberleri TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || 2022 TUS 2. dönem sonuçları ÖSYM açıklandı
Giriş Tarihi: 29.9.2022 11:27 Son Güncelleme: 29.9.2022 11:27

TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || 2022 TUS 2. dönem sonuçları ÖSYM açıklandı

Doktor adayları uzun süredir TUS sonuçları açıklandı mı sorusuna cevap ararken, ÖSYM’nin yaptığı açıklama ile en sonunda TUS sonuçları açıklandı! Öğrenciler TUS sonuç sorgulama ekranı üzerinden TUS 2. dönem sonuçları nasıl öğrenilir cevabını arıyor. Eylül ayında gerçekleştirilen sınav sonucunda kontenjanlara göre öğrenciler atanacak. Peki, TUS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte TUS sonuç sorgulama ekranı ÖSYM AİS 2022

TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || 2022 TUS 2. dönem sonuçları ÖSYM açıklandı

TUS sonuç sorgulama ekranı erişime açılmasıyla birlikte öğrenciler TUS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna en sonunda son verdi. ÖSYM duyuru görenler, TUS sonuçları açıklandı mı sorusuna cevap arıyor. ÖSYM AİS üzerinden TUS sonuçları 2022 öğrenilebilir. Peki, TUS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM AİS ile TUS sonuçları sorgulama ekranı 2022

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2022-TUS ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Sınav Sonuçları açıklandı.

TUS SINAV SONUÇLARI 2022

2022 TUS/2 sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 29 Eylül 2022 tarihinde ilan edildi. TUS'a giren adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlayabilir.

TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TUS TERCİH BİLDİRİMİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Adaylar, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir. Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir.

TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır. Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

TUS tercihleri, kontenjanları ve taban puanları hakkında bilgi almak için tıklayınız.

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TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || 2022 TUS 2. dönem sonuçları ÖSYM açıklandı
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