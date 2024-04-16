TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? ÖSYM Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS sonuçları 2024 sorgulama ekranı

Yılın ilk Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 17 Mart 2024 tarihinde düzenlendi. Doktorluğa ilk adımı atabilmek için 2024 TUS/1 sınavına katılım sağlayan adaylar TUS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Adaylar, sınav sonuç bilgilerine "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek. Peki, ÖSYM ile 2024 TUS sonuçları ne zaman açıklanır, nasıl öğrenilir? İşte detaylar…
TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/1) 17 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirildi. TUS sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi ile belli oldu.
Buna göre; TUS sınav sonuçları, 17 Nisan 2024 Çarşamba günü açıklanacak.
TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
TUS 2024 PUANI NASIL HESAPLANIR?
TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacak.
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacak.
SINAV SONUÇLARI İLGİLİ DÖNEM İÇİN GEÇERLİ OLACAK
Sınav sonuçları ve sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları yalnız ilgili sınav dönemi için geçerlidir. Adayların hak kaybı yaşamamaları için bir sonraki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav Sonuçları açıklanana kadar atamalarının yapılarak uzmanlık eğitimine başlamış olmaları gerekmektedir. Ancak durumu, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık
Hizmetleri Temel Kanununun Ek 5 inci maddesi kapsamında olan adayların hakları saklıdır.
Adaylar, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, yerleştikleri kuruma atanmak için gereken koşulları taşımaları kaydıyla bu kurumlardaki uzmanlık öğrencileri için belirlenen kadrolara atanırlar.
TUS NEDİR?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı, Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Sınava ayrıca veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültelerinden mezun olanlar da başvurabilir.