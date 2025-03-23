TUS soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? 2025 TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman ve nereden indirilir?

2025 yılının Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı bugün on binlerce adayın katılımıyla 14 il ve 15 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar TUS soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularıyla araştırmaları hızlandırdı. ÖSYM'nin düzenlediği sınava dair merak edilenlerin yanıtı için sınav takvimi mercek altına alınıyor. İşte 2025 TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı hakkında detaylar.
2025 TUS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sağlıkçıların tıpta uzmanlık eğitimi için katıldıkları TUS sınavları bugün tamamlandı.
TUS soruları ve cevap anahtarının bugün en geç saat 18.00'a kadar açıklanması bekleniyor.
TUS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır.Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir