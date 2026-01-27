TUS/1 BAŞVURU TAKVİMİ 2026: TUS 1. dönem başvuruları başladı mı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

2026 TUS/1 başvuru süreci yaklaşırken adaylar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan TUS/1 sınavı, uzmanlık hedefiyle sınava hazırlanan hekim adaylarının gündemindeki yerini koruyor. Başvuruların başlayacağı tarihle birlikte süreçle ilgili tüm detaylar adaylar tarafından yakından takip ediliyor.
2026 TUS/1 BAŞVURU TAKVİMİ NETLEŞTİ
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2026 yılı sınav programı kapsamında TUS/1 için başvuru tarihleri duyuruldu. Takvime göre, 2026 TUS/1 başvuruları 28 Ocak 2026 Çarşamba günü başlayacak. Başvuruların gün içerisinde, öğle saatlerine doğru erişime açılması bekleniyor. Geç başvuru işlemleri ise 12 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.
TUS/1 BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
Adaylar, Tıpta Uzmanlık Sınavı başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri üzerinden yapabilecek. Bunun yanı sıra, ÖSYM'nin resmi Aday İşlemleri Sistemi olan ais.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da başvuru süreci tamamlanabilecek.
Sınava dair tüm detaylar, başvuru koşulları ve sınav uygulamalarına ilişkin bilgiler ise 2026-TUS 1. Dönem Kılavuzu'nda yer alacak.