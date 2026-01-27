TUS/1 BAŞVURU TAKVİMİ 2026: TUS 1. dönem başvuruları başladı mı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

2026 TUS/1 başvuru süreci yaklaşırken adaylar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan TUS/1 sınavı, uzmanlık hedefiyle sınava hazırlanan hekim adaylarının gündemindeki yerini koruyor. Başvuruların başlayacağı tarihle birlikte süreçle ilgili tüm detaylar adaylar tarafından yakından takip ediliyor.