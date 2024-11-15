Antalya’da safari aracı faciasında 4 turist ölmüştü: Şoför Recep Özsoy gözyaşları ile tahliye oldu!

Antalya Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2023'te safari aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 4 turistin ölümü, 14 kişinin yaralanması ile sonuçlanan kazanın son duruşması görüldü. Duruşmada tutuklu otomobil sürücüsü Recep Özsoy. Birden fazla taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan yargılanan Recep Özsoy (40). Tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı cezaevinden SEGBİS' ile katılırken. Mahkeme salonunda mağdur ve sanık avukatı katılırken, yakınları hazır bulundu.

TUTUKLU SÜRÜCÜ: AĞLAYARAK İFADE VERDİ

Alanya L Tipi Kapalı cezaevinden SEGBİS ağlayarak ifade veren tutuklu sürücü Recep Özsoy. "Bu kaza talihsiz kaza oldu. 14 aydır cezaevindeyim. Çocuklarım mağdur oldu. Tahliyemi talep ederim" dedi.

SANIK AVUKATI: TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık avukatı duruşmadaki savunmasında şunları söyledi: "Müvekkilimin aracıyla çarpışması sonucunda 4 turistin öldüğü 14 kişinin yaralandığı kaza sonrasında Müvekkilim 14 aydır tutuklu bulunmaktadır. Kaçma ihtimali yok. Müvekkilimin adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini istiyorum."

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti 4 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı trafik kazasında tutuklu yargılanan Recep Özsoy, tutukluyu göz alınarak Tahliyesine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kaza, 3 Eylül 2023 tarihinde Mahmutlar Mahallesi, Gazipaşa-Antalya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Gazipaşa'dan Alanya yönüne doğru hareket halindeki Ramazan Yıldırım, (62) yönetimindeki safari aracı, aynı yönde seyir halinde giden. Recep Özsoy (40), kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada kontrolden çıkan safari aracı takla atarak karşı şeride geçti. Safari aracının üzerindeki turistler etrafa savruldu. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı kişilere ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ardından yaralı turistler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

RUS VE KAZAK UYRUKLU TURİSTLER ÖLDÜ

Kazada Rus uyruklu Olga Zahukova (61), Kazakistan uyruklu Araılym Nugmanova (34) , Nurbolat Kurrmashev ( 37)) ile Symbat Nasipgali (2) isimli kız çocuğu hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Ebru Ö. (30), Hira Ö. (6), Deniz Eymen Ö. (4) ve Oğuzhan Z. ile İsrail uyruklu Taqwa Abu Ayash (23), Nıvın Abu Ayash (32), Sıham Suleımanı (51), Amal Abu Ras (49), Samash Suleımanı (38), Rayan Abu Aıash (19), Muhammed Abu Ayash (28), Rusya uyruklu Elıseı Zhukova (13), Olesıa Zhykova (35) ile Kazakistan uyruklu Sayan Nassıpkanlı hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Recep Özsoy, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.