Tüyleri ürperten, gözleri dolduran anma.. 110’uncu yılda Kahraman 57’nci Alay’a “Vefa Yürüyüşü”

Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından sonra 19'uncu Tümen'e bağlı olarak kurulan 57'nci Alay'ın tüyleri diken diken eden hikayesi, ilk günkü gibi saygıyla anıldı. Tam 110 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gelibolu Yardımadası'ndaki düşmanı haber alır almaz, emrinde bulunan 57'nci Alay'la birlikte harekete geçti ve 25 Nisan 1915'te savaşa dahil oldu. Adeta kaybedilen savaşın kaderini değiştirerek Anzak askerlerini geri püskürten kahraman birlik, savaşın sonuna kadarki başarılarıyla adını tarihe yazdırdı.

57'NCİ ALAY İÇİN ŞAFAK VAKTİ VEFA YÜRÜYÜŞÜ

Çanakkale Zaferi'nin unutulmaz kahramanları olarak kalplere kazınan 57'nci Alay için, 110 yıl sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı önderliğinde "Vefa Yürüyüşü" düzenlendi. Çanakkale Kara Savaşlarının 110'uncu yıl dönümü kapsamındaki anlamlı program, Kocadere Kamp Alanında saat 04.50'de başladı. Yürüyüş öncesi katılım sağlayacak tüm gençlere, şehit düşen 57'nci Alay askerlerinin son yemeği kırık buğday çorbası dağıtıldı.

"ŞEHİTLERİMİZİ ANMAK İÇİN YÜRÜYORUZ"

Çorba dağıtımı sırasında konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu, "Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her yıl genç arkadaşlarımızla birlikte 24-25 Nisan tarihlerinde ecdadımızın izinden yürüyoruz. Çeşitli etkinliklerle Çanakkale Destanı'nı anıyoruz. Buraya ülkemizin 4 bir yanından genç arkadaşlarımız geliyor. Tarih bilincini arttırmak adına, birlikte değerlerimizi unutmaksızın yine bu yıl da buradayız. Bakanlığımız bu minimalde Türkiye genelinde birçok etkinlik düzenliyor. Burada da şehitlerimizi anarak birlikte yürümenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"BİR NEBZE DE OLSA ŞEHİTLERİMİZİN YAŞADIKLARINI ANLAMIŞ OLDUK"

57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne katılan üniversite öğrencisi Oğuzhan Kulbay ve arkadaşları 24 Nisan günü Çanakkale'ye geldiklerini söyleyerek "Şehitlerimizin yaşadıklarını gördük. Ne zorluklarla savaştıklarını gördük. Bizim için çok özeldi. Tabiki şehitlerimizin ne çektiğini tam bilemeyiz ama bir nebze de olsa bu anı yaşamak çok güzeldi" " ifadelerini kullandı.

"BU MİRASA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Yürüyüşe Kırklareli'den katılan üniversite öğrencisi Sıla Çağıl ise "Çok heyecanlıyız. Uzaktan geldik Kırklareli'den. Atalarımızla aynı yolda yürüyeceğiz. Buraya geldiğimiz için, buradaki etkinliklere katıldığımız için gerçekten mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Böyle bir mirasa elimizden geldiğince sahip çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

"ŞEHİTLERİMİZİN YAŞADIKLARINI DENEYİMLEMEK BAMBAŞKA BİR HİS"

Anma etkinlikleri kapsamında yürütüşe Bursa'dan gelen Meryem Aydın ise "Buraya Bursa'dan geldim. Aslında geldiğim ilk andan beri çok heyecanlıyım. O maneviyat gerçekten inanılmaz. Top sesleriyle uyandık ve korktuk. Atalarımız ne zorlu şartlarda savaşmışlar, inanılmaz bir şey. Şu an Gazze de benzer zorluklar yaşıyor. Şehitlerimizin, atalarımızın yaşadıklarını deneyimlemek bambaşka bir histi" dedi.

KOCADERE'DEN CONKBAYIRI'NA ANLAMLI YÜRÜYÜŞ

Gençlerle birlikte kılınan sabah namazınının ardından mehteran eşliğinde 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü başladı. Şafak vakti yaklaşık 3 bin genç, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere Kamp Alanı'ndan 57'nci Alay'a vefa için yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Conkbayırı'na doğru yola çıktı. Kahraman birliğin 110 yıl önceki cephe hattında gerçekleşen vefa yürüyüşü saat 08.00'de Conkbayırı'nda bitti.

PROTOKOL DE GENÇLERLE YÜRÜDÜ

Yürüyüşe ayrıca Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı subay ve astsubay öğrencileri ve gençler katıldı. Ayrıca 57. Alay'ın komutanı Şehit Yarbay Hüseyin Avni Bey'in torunu Hüseyin Avni Tanman da ailesiyle birlikte yürüdü.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE TORUNLARINDAN DUYGUSAL ANMA

Yürüyüş ekibinin Conkbayırı'na varmasının ardından Sancak Devir Teslim Töreni düzenlendi. Öğrenciler, vatandaşlar, Yarbay Mustafa Kemal'in "Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum" sözüyle canlarını ortaya koyan 57'nci Alay başta olmak üzere tüm Çanakkale şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklâl Marşı okundu. Anıta çelenk konulmasının ardından şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu.

57'NCİ ALAY SANCAĞI DEVREDİLDİ

Ardından 57'nci Alay'ın temsili sancağının devir teslim töreni yapıldı. Sancağı teslim alan üniversite öğrencisi "Onurluyuz, gururluyuz, böyle bir emaneti almış olmaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum" dedi. Conkbayırı'ndaki tören askeri bandonun verdiği konserle tamamlandı.

ŞEHİTLER ABİDESİ'NDE SOLOTÜRK GÖSTERİSİ

Şehitler Abidesi'nde de tüm Çanakkale şehitleri anısına saat 10.30'da saygı duruşu gerçekleştirilerek İstiklâl Marşı okundu. Sonrasındaysa Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu abideye çelenk koydu ve gençlere seslendi. Ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı. Duygusallığın tavan yaptığı vefa programı, izleyen herkesi büyüleyen SOLOTÜRK gösterisiyle sonlandı.