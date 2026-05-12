Tuz çuvalının altında kalan işçi öldü

Giriş Tarihi: 12.05.2026

TOLGA YANIK
Konya'da bir tuz fabrikasında forkliftle indirilen tuz çuvalının altında kalan 43 yaşındaki Hakan Çelik hayatını kaybetti. Cihanbeyli ilçesinde özel bir tuz fabrikasında meydana gelen iş kazasında, forkliftle kamyondan indirilen büyük tuz çuvalının altında kalan işçi Hakan Çelik, ağır yaralandı. Çalışma arkadaşları tarafından çuvalın altından kurtarılan Çelik, ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Hakan Çelik burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma sürüyor.
#KONYA

