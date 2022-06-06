Türkiye'nin yüzölçümü açısından en büyük ikinci gölü, Tuz Gölü olarak biliniyor. Tuz Gölü'nün çevresindeki platolar arasına gömülmüş olan bir tektonik çukurluğun en derininde yer alıyor. Bu çukurluk ise Neojende tektonik hareketler ile oluşuyor. Tuz Gölü'nün içerisinde bulunduğu çukurluk; doğu, batı ve güneyden gelen faylarla çevrili olarak biliniyor. Peki, Tuz Gölü'nde yüzülür mü? Tuz Gölü yüzmeye açık mı, yasak mı? Detaylar yazımızın devamında.

Tuz Gölü Nerede?

Tuz Gölü, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi içerisinde yer alıyor. Ankara, Konya ve Aksaray şehirlerinin kesiştiği alanda yer alan göl, Tuz Gölü olarak adlandırılıyor. Bu göl, Türkiye'nin tuz ihtiyacının %40'lık bölümü karşılıyor. Tuz Gölü'ndeki tuz, meteorolojik suların yer altında süzülerek, daha önce oluşmuş olan tuz domlarını eritmesi ve tektonik hatlar boyunca yüzeye taşıması ile meydana geliyor.

Tuz Gölü'nde, tuz konsantrasyonunun yüksek olması nedeni ile, suda yetişen herhangi bir bitkiye rastlanmıyor. Gölün çevresinde ise, geniş bir alanda tuzcul flora ve akarsu etkisinde kalan bölgelerde, tuz dayanıklı olan seyrek bitki örtüsü görülüyor.

Tuz Gölünde Yüzülür Mü?

Tuz Gölü, yüzülecek bir göl formunda bulunmuyor. Bu nedenle de yüzmek mümkün olmuyor. Yine de gölün içerisinde yürüyebiliyorsunuz. Bunun için ayağınıza uygun terlikler almak da gerekiyor. Tuz Gölü, yararlı minerallere sahip olarak biliniyor. Bu sayede; saç dökülmesini azaltıyor, eklem ağrılarını hafifletiyor, egzama ve çeşitli çatlamalara iyi geliyor, ayaktaki kötü kokuları gideriyor ve kulunçlarda etki gösteriyor. Tuz Gölü içerisinde bir tesis bulunuyor. Tesis içerisinde pek çok doğal ürün bulunuyor.

Tuz Gölü'nün yüzölçümü de oldukça büyük. Gölün derinliği ise ayak bileği seviyelerine geliyor. Ne kadar ilerlerseniz ilerleyin, suyun yüksekliği değişmiyor. Kıyıdan çok uzakta olan bölümlerin ise 1 ila 2 metre civarında olduğu söyleniyor.