Tuz tüketimi alarm veriyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de günlük tuz tüketiminin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen seviyenin yaklaşık iki katı olduğunu bildirdi. DSÖ kişi başı günlük tuz tüketiminin 5 gramın altında tutulmasını önermesine rağmen ülkemizde bu oran 10.2 gram olarak hesaplandı. Kan basıncını yükselterek kalp ve damar hastalıkları riskini artıran aşırı tuz tüketimi, dünya genelinde önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alan birçok sağlık sorununa da zemin hazırlıyor. Uzmanlar, günlük tuz tüketiminin sınırlandırılmasının kan basıncının düşürülmesi ile inme, kalp-damar ve böbrek hastalıkları riskinin azaltılmasında en etkili yöntemlerden biri olduğuna dikkati çekiyor.