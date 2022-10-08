Tuzak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aksiyon dolu yapım Tuzak bu akşam Tv’de!

Tuzak filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyenlerin karşısına çıkacak. Show Tv'de yayınlanacak olan yapım; yayınlandığı sürede izleyenlerinden tam not almıştı. Aksiyon dolu hikayesiye dikkatç eken filmle ilgili olarak "Tuzak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları da yanıt arıyor. İşte Tuzak filmine dair merak edilen tüm bu detaylar.

TUZAK FİLMİNİN KONUSU

Uzun süredir arkadaş olan Sonny, Vincent, ve Dave kendi çaplarında birer hırsızlardır. Vincent, hayatlarını yeniden kurmaları için bir iş planlar. Sonny de bu suçlu yaşamdan sıkılmış ve bırakmak istemektedir. Grubun diğer üyesi Dave ise eşi Valerie ile yeni bir hayat kurmayı hayal etmektedir. Mücevher soygunu yapmayı planlayan bu arkadaş grubu, işler umdukları gibi gitmeyince birbirlerine düşman olurlar ve büyük bir yarış içine girerler.

TUZAK FİLMİNİN OYUNCULAR

50 Cent

Bruce Willis

Ryan Phillippe

Jenna Dewan

Randy Couture

James Remar

Brett Granstaff

Yun Lee

Shaun Toub

Susie Abromeit

Rory Markham

Jay Karnes

Ambyr Childers

Omar Dorsey