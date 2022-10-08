Haberler Yaşam Haberleri Tuzak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aksiyon dolu yapım Tuzak bu akşam Tv'de!
Giriş Tarihi: 8.10.2022 17:05

Tuzak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aksiyon dolu yapım Tuzak bu akşam Tv'de!

Bir arkadaş grubunun etrafında geçen olayları anlatan Tuzak filmi, televizyon ekranlarına gelecek. Mike Gunther'in yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Mike Behrman ile birlikte kaleme aldığı filmin izleyenleri “Tuzak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Tuzak filmine dair merak edilen o konular.

Tuzak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aksiyon dolu yapım Tuzak bu akşam Tv’de!

Tuzak filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyenlerin karşısına çıkacak. Show Tv'de yayınlanacak olan yapım; yayınlandığı sürede izleyenlerinden tam not almıştı. Aksiyon dolu hikayesiye dikkatç eken filmle ilgili olarak "Tuzak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları da yanıt arıyor. İşte Tuzak filmine dair merak edilen tüm bu detaylar.

TUZAK FİLMİNİN KONUSU

Uzun süredir arkadaş olan Sonny, Vincent, ve Dave kendi çaplarında birer hırsızlardır. Vincent, hayatlarını yeniden kurmaları için bir iş planlar. Sonny de bu suçlu yaşamdan sıkılmış ve bırakmak istemektedir. Grubun diğer üyesi Dave ise eşi Valerie ile yeni bir hayat kurmayı hayal etmektedir. Mücevher soygunu yapmayı planlayan bu arkadaş grubu, işler umdukları gibi gitmeyince birbirlerine düşman olurlar ve büyük bir yarış içine girerler.

TUZAK FİLMİNİN OYUNCULAR

50 Cent
Bruce Willis
Ryan Phillippe
Jenna Dewan
Randy Couture
James Remar
Brett Granstaff
Yun Lee
Shaun Toub
Susie Abromeit
Rory Markham
Jay Karnes
Ambyr Childers
Omar Dorsey

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret ve memur zammı açıklaması: Enflasyonun altında olmayacak!
TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, isim listesi açıklandı mı? 81 ilde TOKİ kura sonuçları 2022 için kritik Ekim ayı detayı!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
AÇIKLAMA GELDİ: AKBANK çöktü mü, sorun mu var? Akbank müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır, sorun ne zaman düzelecek?
SON DAKİKA | Kırım Kerç Köprüsü'nde patlama! Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar
Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan gündemini sarstı! 'Türkiye'den olağanüstü meydan okuma'
BENZİN ve MAZOT FİYATI 8 EKİM 2022: Benzine motorine zam geldi mi, indirim var mı? İşte güncel akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı
KYK başvuruları için gözler GSB’den gelecek resmi açıklamada! 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı ve şartları neler?
EMEKLİ ZAMMI OCAK 2023 HESAPLAMA: En düşük emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
Kraliyet Ailesi’nde ‘yasak aşk’ krizi: Yengesine aşık oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Tuzak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aksiyon dolu yapım Tuzak bu akşam Tv'de!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA