Tuzla Halk Plajı ücretsiz olarak hizmete açıldı

Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Halk Plajı ücretsiz olarak İstanbulluların kullanımına tekrar açıldı. Plajda soyunma odaları, duşlar, kafe, şezlong, şemsiye bulunurken 3 adet cankurtaran desteği ile güvenlik önlemleri alındı. Salı günleri hariç haftanın her günü sabah 10 ile 18 saatleri arasında açık olacak plaja açıldığı günden itibaren vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.