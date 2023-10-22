Tuzla Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Tuzla İçmeler Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Tuzla Kaplıcaları günümüzde en çok ziyaret edilen sağlık merkezleri arasında yer alıyor. İstanbul Tuzla İçmelerde bulunan alan son derece geniş ziyaretçi kapasitesine sahiptir. Sağlık sorunları olan kişiler tarafından ziyaret edilebilen kaplıcalara ulaşım da oldukça kolaydır. Ancak ziyaret öncesinde hemen herkesin Tuzla Kaplıcaları nerede, nasıl gidilir ve suyu kaç derece sorularının yanıtlarını tam olarak araştırması gerekir.

Tuzla Kaplıcaları Neye İyi Gelir?

Tuzla Kaplıcaları termomineral su havuzu olan kaplıcalardandır. Bu kaplıcaların suları çeşitli sağlık sorunlarına oldukça iyi gelmektedir. Şifa olarak görüldüğü sorunlar arasında şunlar sayılabilir:

Kabızlık ve bağırsak tembelliği

Böbrek sorunları

Kronik bel ağrıları

Çocukların kemik gelişimi

Romatizma sorunları

Şeker hastalığı

Kalp ve damar hastalıkları

Cilt problemleri

Mide sorunları

Gibi rahatsızlıklara oldukça iyi gelen kaplıcadır. Özellikle kan dolaşımını artırması sayesinde cildin yorgun ve solgun görünümünden uzaklaşmasını sağlar.

Tuzla Kaplıcaları Nerede?

Tuzla kaplıcaları 70 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuştur. Çam ağaçlarının ortasında kurulan kaplıca 1300'lü yıllardan bu yana kişilerin ilgi odağıdır. İstanbul Tuzla'da bulunan kaplıcanın tüm odalarında yine termal su bulunmaktadır. Her anlamda donanımlı olan tesis Tuzla'nın Evliya Çelebi Mahallesi'nde bulunuyor.

Tuzla Kaplıcalarına Nasıl Gidilir?

Kişiler Tuzla Kaplıcalarına ulaşım için kendi araçlarını kullanabilirler. Aynı zamanda toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlamak da mümkün olabilmektedir. Tesis İstanbul- Ankara E-5 Karayolu altında sahil tarafında bulunmaktadır. Özel aracını kullanmak isteyen kişiler E-5 Karayolu'ndan İstanbul ya da Ankara istikametine doğru İçmeler sapağından girmelidir. Buradan da İçmeler yazılı tabelaları takip edebilirler.

Toplu taşıma aracını kullanmak isteyenler ise 500ES- 130- 130A ile 133 numaralı olan araçlarla seyahat edebilirler. Bunun yanında Pendik Tuzla minibüsleri de kişilerin Tuzla Kaplıcalarına kolay şekilde ulaşabilmeleri için bir alternatiftir.