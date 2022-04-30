Tuzla’da fabrika yangını: İş yeri sahibi ve bir çalışan adliyeye sevk edildi

İstanbul Polisi; dün saat 13.10 sıralarında Tuzla İlçesi'ne bağlı Orta Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesi içerisindeki bir iş yerinde patlama sonucunda çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı. 15 kişinin yaralandığı, üç kişinin ise hayatını kaybettiği yangının çıktığı iş yerinin gözaltına alınan sahibi M.U.B.'ye yönelik yapılan sorgulamada, iş yeri için ruhsat talebinde bulunulmadığı ortaya çıktı. Araştırmalar sonucunda söz konusu iş yerine ruhsat almak için herhangi bir başvuru talebinin yapılmadığı tespit edildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.U.B. ile iş yeri çalışanı O.D. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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