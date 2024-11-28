İstanbul’da denizde ceset bulundu: Denizde iki gencin esrarengiz ölümü

İstanbul Pendik sahilinde denizde 23 yaşındaki Melihcan Etemoğlu ile 31 yaşındaki Muhammet Kaya'nın cesedi bulundu. Olay, İstanbul Pendik sahilinde sabah satalerinde meydana geldi. İddiaya göre, Pendik sahilinde denizde iki kişinin hareketsiz şekilde durduğunu gören balıkçılar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi Polis olay yerine güvenlik şeridi çekti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS UZUN SÜRE İNCELEME YAPTI



Çalışma başlatan polis ekipleri, hayatını kaybeden kişilerin Melihcan Etemoğlu (23) ve Muhammet Kaya (31) olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, nöbetçi cumhuriyet savcısı ile birlikte olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından cenazeler İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma sürüyor.