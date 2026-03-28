Haberler Yaşam Haberleri Tuzla'da kuru yük gemisinde çıkan yangın 2 saat sonra söndürüldü
Giriş Tarihi: 28.03.2026 16:51

İstanbul'un Tuzla ilçesinde tersaneler bölgesinde demirli olan 120 metre boyundaki kuru yük gemisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın noktalara müdahale ile 2 saat içinde kontrol altına alındı.

Tuzla İlçesi Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki tersaneler bölgesinde demirli 120 metre boyundaki kuru yük gemisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Geminin başaltı bölümündeki malzeme odasında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Dumanı fark eden gemideki mürettebat, tersane görevlilerinin yardımıyla tahliye edildi. Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi de bölgeye gönderildi.

Ekiplerin farklı noktalardan müdahalesi sonucu yangın, iki saat süren çalışmayla söndürüldü. Geminin iç kısmında biriken yoğun duman, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla tahliye edildi.

