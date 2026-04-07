Haberler Yaşam Haberleri Tuzla'da lastiği patlayan tır devrildi: Kilometrelerce trafik yoğunluğu oluştu
Giriş Tarihi: 7.04.2026 01:27

Kocaeli'den İstanbul yönüne ilerleyen tırın ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildiği kazada, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

İHA
İstanbul'un Tuzla ilçesinde TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan bir tır, ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan tır, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, muhtemel yaralanmalara karşı sağlık ekipleri hazır bulundu.



Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Trafik akışı, ekiplerin müdahalesiyle kontrollü olarak sağlanıyor.

