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Giriş Tarihi: 22.8.2023 11:44 Son Güncelleme: 22.8.2023 12:10

Tuzla’da uyuşturucu operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

Tuzla'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 araca yönelik düzenlediği narkotik operasyonunda, 447 kilo 510 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirilirken, biri yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen malzeme emniyette sergilendi.

DHA
Tuzla’da uyuşturucu operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla'da biri otomobil, ikisi TIR olmak üzere 3 araca narkotik operasyonu düzenledi. Operasyonda, 20 adet bidon içinde toplam ağırlığı 447 kilo 510 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda biri yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ise emniyette sergilendi.

Tuzla'da ele geçirilen uyuşturucu maddeler emniyette sergilendi | Video

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Tuzla’da uyuşturucu operasyonunda ele geçirilenler sergilendi
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