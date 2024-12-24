Tuzluca’da yeşil enerji hamlesi

Iğdır İl Özel İdaresi'nin hayata geçirdiği "Yeşil Enerji Projesi" ile Tuzluca'nın Sürmeli Köyü'ndeki asfalt üretim tesisi, su ihtiyacını tamamen çevre dostu yöntemlerle karşılayacak. Aras Nehri'nden çekilecek su, kurulan güneş enerji sistemi sayesinde tesise taşınacak. Proje, doğal kaynakların verimli kullanımı ve sürdürülebilir üretim hedefleriyle dikkat çekiyor.

164 güneş paneliyle enerji üretilecek

Proje kapsamında kurulan güneş enerji santrali, 164 güneş panelinden oluşacak ve 90,2 kW gücünde elektrik enerjisi üretecek. Üretilen enerji, 7 adet A tipi demir direk ile 300 metre uzaklıktaki su pompalarına iletilecek. Bu sistemle Aras Nehri'nden çekilen su, özel bir boru hattıyla tesise taşınacak.

Su kaynakları verimli kullanılacak

Aras Nehri'nden alınan su, önce bir havuzda toplanacak ve buradan asfalt üretiminde kullanılmak üzere tesise aktarılacak. Bu süreçte, suyun etkin kullanımı sağlanarak kaynakların daha verimli kullanılması hedefleniyor.

"Çevre dostu üretim hedefliyoruz"

Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Y. Kasım Çarman, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, çevreye duyarlı üretim süreçlerini ön planda tuttuklarını vurguladı. Çarman, "Güneş enerjisi gibi temiz bir enerji kaynağı kullanımı sayesinde çevreye olan etkiler minimize edilecek. Aras Nehri'nden çekilecek suyun asfalt üretiminde kullanılmasıyla su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını amaçlıyoruz" dedi.