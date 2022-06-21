Tv yayın akışı ile bugün akşam Tv’de ne var? İşte 21 Haziran 2022 Atv, Kanal D, Star Tv, Show Tv, Tv8 kanalların Tv yayın akışı listesi

TV yayın akışı 21 Haziran 2022 araştırmaları akşam saatleriyle beraber hız kazanıyor. Bugün televizyon karşısında vakit geçirmek isteyenler "21 Haziran 2022 Tv yayın akışı ile bugün akşam Tv'de ne var?" sorularına yanıt arıyor. Televizyonların günlük yayın akışı¸ bilgileri, güncel listeler halinde kanalların resmi sitelerinden duyuruluyor. İşte Atv, Kanal D, Star Tv, Show Tv, Tv8 kanalların Tv yayın akışı ve detaylar...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
23:30 Seversin
02:15 Gelinim Mutfakta
04:45 Yabancı Damat
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:10 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Yabancı Sinema İntikam
02:15 Yabancı Sinema İntikam
04:00 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
06:15 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gül Masalı
22:30 Sevmek Zamanı
01:10 Gül Masalı
04:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05:55 Kuruluş Osman
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:25 Hapishanedeki Çiçek
08:05 Tozkoparan
10:55 Bir Aş Hikayesi
11:25 Masumlar Apartmanı
15:10 Gönül Dağı
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 Balkan Ninnisi
04:25 Bir Aş Hikayesi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Olanlar Oldu
22:15 Yerli Sinema Olanlar Oldu
00:30 Fazilet Hanım ve Kızları
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Canım Ailem
03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
05:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa