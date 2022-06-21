Haberler Yaşam Haberleri Tv yayın akışı ile bugün akşam Tv’de ne var? İşte 21 Haziran 2022 Atv, Kanal D, Star Tv, Show Tv, Tv8 kanalların Tv yayın akışı listesi
Giriş Tarihi: 21.6.2022 13:52

Tv yayın akışı ile bugün akşam Tv’de ne var? İşte 21 Haziran 2022 Atv, Kanal D, Star Tv, Show Tv, Tv8 kanalların Tv yayın akışı listesi

Tv yayın akışı ile bugün akşam Tv’de ne var? İşte 21 Haziran 2022 Atv, Kanal D, Star Tv, Show Tv, Tv8 kanalların Tv yayın akışı listesi

Özellikle dizilerin sezon finali vermesiyle beraber akşam televizyon keyfi yapmak isteyenler 21 Haziran Tv yayın akışı araştırmasına başladı. Atv, Kanal D, Star Tv, Show Tv, Tv8 gibi birçok kanal yaz sezonunda yepyeni dizilerle izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Hal böyleyken ise “21 Haziran 2022 Tv yayın akışı ile bugün akşam Tv’de ne var?” sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Atv, Kanal D, Star Tv, Show Tv, Tv8 kanalların Tv yayın akışı listesi ve detaylar...

TV yayın akışı 21 Haziran 2022 araştırmaları akşam saatleriyle beraber hız kazanıyor. Bugün televizyon karşısında vakit geçirmek isteyenler "21 Haziran 2022 Tv yayın akışı ile bugün akşam Tv'de ne var?" sorularına yanıt arıyor. Televizyonların günlük yayın akışı¸ bilgileri, güncel listeler halinde kanalların resmi sitelerinden duyuruluyor. İşte Atv, Kanal D, Star Tv, Show Tv, Tv8 kanalların Tv yayın akışı ve detaylar...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

23:30 Seversin

02:15 Gelinim Mutfakta

04:45 Yabancı Damat

SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:10 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Yabancı Sinema İntikam
02:15 Yabancı Sinema İntikam
04:00 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gül Masalı

22:30 Sevmek Zamanı

01:10 Gül Masalı

04:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05:55 Kuruluş Osman

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:25 Hapishanedeki Çiçek

08:05 Tozkoparan

10:55 Bir Aş Hikayesi

11:25 Masumlar Apartmanı

15:10 Gönül Dağı

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

20:00 Balkan Ninnisi

04:25 Bir Aş Hikayesi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Olanlar Oldu

22:15 Yerli Sinema Olanlar Oldu

00:30 Fazilet Hanım ve Kızları

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Canım Ailem

03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

05:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

ARKADAŞINA GÖNDER
Tv yayın akışı ile bugün akşam Tv’de ne var? İşte 21 Haziran 2022 Atv, Kanal D, Star Tv, Show Tv, Tv8 kanalların Tv yayın akışı listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA