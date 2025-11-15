TV8 CANLI İZLE TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI | A Milli Takım Türkiye Bulgaristan milli maçı TV8 canlı izle!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında E Grubu'nda yer alan A Milli Takım, bu akşam oynanacak Bulgaristan maçı için sahaya çıkıyor. Saat 20.00'de TV8'den canlı yayınlanacak mücadele, grubun kritik karşılaşmalarından biri olarak görülüyor. Milli takımın alacağı sonuç merak edilirken, maçı canlı takip etmek isteyenler TV8 yayın akışını araştırıyor.