TV8 CANLI İZLE TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI | A Milli Takım Türkiye Bulgaristan milli maçı TV8 canlı izle!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında E Grubu'nda yer alan A Milli Takım, bu akşam oynanacak Bulgaristan maçı için sahaya çıkıyor. Saat 20.00'de TV8'den canlı yayınlanacak mücadele, grubun kritik karşılaşmalarından biri olarak görülüyor. Milli takımın alacağı sonuç merak edilirken, maçı canlı takip etmek isteyenler TV8 yayın akışını araştırıyor.
Türkiye Bulgaristan maçı 15 Kasım Cumartesi bugün saat 20.00'de oynanacak.
Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8 ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
A Milli Takım'ın Bulgaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)
1- İspanya 12
2- Türkiye 9
3- Gürcistan 3
4- Bulgaristan 0