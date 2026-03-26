TV8 CANLI MAÇ YAYIN LİNKİ KESİNTİSİZ! Türkiye Romanya milli maç canlı izle TV8 şifresiz yayın!

FIFA DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

Dünya Kupası'na gitmek için millilerimizi bekleyen yol haritası ise şöyle:

Yarı Final (26 Mart 2026): Türkiye, sahasında Romanya'yı konuk edecek.

Olası Final (31 Mart 2026): Millilerimiz Romanya'yı mağlup etmesi durumunda, Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Finalin Yeri: Eğer finale kalırsak, bu maç 31 Mart günü deplasmanda oynanacak.

Final maçını kazanan takım, Avrupa kıtasından 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek son 4 takımdan biri olmaya hak kazanacak.