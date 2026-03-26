TV8 CANLI MAÇ YAYIN LİNKİ KESİNTİSİZ! Türkiye Romanya milli maç canlı izle TV8 şifresiz yayın!

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası play-off yarı final maçında Romanya'yı konuk edecek.
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya ile 26 Mart Perşembe günü karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadyumu'ndaki maç 20.00'de başlayacak. A Milli Takım bu turu geçmesi halinde 2026 Dünya Kupası play-off turunda final oynayacak.
Dünya Kupası'na gitmek için millilerimizi bekleyen yol haritası ise şöyle:
Yarı Final (26 Mart 2026): Türkiye, sahasında Romanya'yı konuk edecek.
Olası Final (31 Mart 2026): Millilerimiz Romanya'yı mağlup etmesi durumunda, Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Finalin Yeri: Eğer finale kalırsak, bu maç 31 Mart günü deplasmanda oynanacak.
Final maçını kazanan takım, Avrupa kıtasından 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek son 4 takımdan biri olmaya hak kazanacak.