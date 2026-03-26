Giriş Tarihi: 26.03.2026 20:46

TV8 CANLI MAÇ YAYIN LİNKİ KESİNTİSİZ! Türkiye Romanya milli maç canlı izle TV8 şifresiz yayın!

Türkiye-Romanya milli maçı için TV8 canlı izle erkanı başında nefesler tutuldu. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off maçında A Milli Takım, yarı finalde Romanya ile mücadele edecek. Nefes kesen mücadele Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetecek ve karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda (Beşiktaş Park) oynanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler milli maç canlı izle ekranı başında yer alıyor.

  • ABONE OL

Futbolseverler TV8 canlı izle ekranı başında yerini alıyor.A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası play-off yarı final maçında Romanya'yı konuk edecek.Karşılaşma için ekran başına yerler alındı. İşte, TV8 canlı yayın izle Romanya Türkiye maçı takip ekranı.

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya ile 26 Mart Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu'ndaki maç 20.00'de başlayacak. A Milli Takım bu turu geçmesi halinde 2026 Dünya Kupası play-off turunda final oynayacak.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI CANLI İZLE KANALI

Aşağıda yer alan link aracılığıyla Romanya-Türkiye maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

FIFA DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

Dünya Kupası'na gitmek için millilerimizi bekleyen yol haritası ise şöyle:

Yarı Final (26 Mart 2026): Türkiye, sahasında Romanya'yı konuk edecek.

Olası Final (31 Mart 2026): Millilerimiz Romanya'yı mağlup etmesi durumunda, Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Finalin Yeri: Eğer finale kalırsak, bu maç 31 Mart günü deplasmanda oynanacak.

Final maçını kazanan takım, Avrupa kıtasından 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek son 4 takımdan biri olmaya hak kazanacak.

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 Türkiye-Romanya
22.15 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz