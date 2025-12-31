TV8 yayın akışı 31 Aralık Çarşamba 2025: Bugün TV8’de neler var, yılbaşına özel programı var mı?

Yılbaşı gecesi için ekran başına geçmeyi planlayan izleyiciler, TV8'in 31 Aralık yayın akışını mercek altına aldı. Eğlenceli ve özel programlarla dolu bu akşamda kanalın öne çıkan yapımları ve sürpriz içerikleri büyük ilgi görüyor. İşte 31 Aralık 2025 TV8 yılbaşı özel programları ve yayın detayları…
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
Ayrıca yılbaşında sahneye Erol Evgin, Reynmen gibi isimler çıkacak. Öte yandan konuklar arasında Survivor 2026 yarışmacıları ve Güller ve Günahlar dizisinin çocuk oyuncuları da var.
Bu yılın kazananı sadece bir şampiyonluk değil, aynı zamanda prestijli bir "Altın Plaket" sahibi olacak. Tanıtımda konukların sahne performansları, dans şovları ve jüri ile olan komik diyalogları görülüyor.