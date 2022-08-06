Haberler Yaşam Haberleri TV8,5 canlı izle! TV8,5 frekans bilgileri ile yayın akışı
Giriş Tarihi: 6.8.2022 16:20

TV8,5 canlı izle! TV8,5 frekans bilgileri ile yayın akışı

TV8,5 canlı izle linki, İngiltere Championship’in bundan böyle TV8,5 gösterilmeye başlanmasıyla birlikte daha da artmış durumda. Acun Ilıcalı’nın Hull City’i satın almasıyla birlikte sarı siyahlılar ülkemizde sıklıkla takip edilen takımlar arasında yer aldı. TV8,5 yayın akışı ile bugün oynanacak maçlar ve spor programları araştırılıyor. TV8,5 frekans bilgileri ile TV8,5 canlı izle!

TV8,5 canlı izle! TV8,5 frekans bilgileri ile yayın akışı

Tv8,5 frekans bilgiler, özellikle kanalın henüz diğer büyük kanallara göre yeni olmasından ötürü çok fazla aratılıyor. Birçok kanalda izleyiciler Tv8,5'un nerede olduğunu bulamıyor. Bunun dışında, İngiltere Championship Ligi'nin TV8,5'ta yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler TV8,5 canlı izle ve TV8,5 yayın akışı sürekli olarak aratıyor. İşte TV8,5 yayın akışı ile TV8,5 canlı izle!

TV8,5 YAYIN AKIŞI

14:30 - Norwich City - Wigan Athletic / Canlı

16:30 - Bir Zamanlar Ligimiz / Beşiktaş - Kayserispor

19:00 - Şampiyonlar Ligi 2021 - 2022 Sezonu Top 50 Gol

19:45 - Kick Off / Beşiktaş 2017-2018 Şampiyonlar Ligi

20:40 - Bir Zamanlar Ligimiz / Beşiktaş - Kayserispor

21:00 - Dakika Skor / Canlı

22:30 - %100 Futbol / Canlı - "Beşiktaş - Kayserispor"

22:45 - Dakika Skor / Canlı

23:30 - %100 Futbol / Canlı - "Beşiktaş - Kayserispor"

00:30 Son Karar / Canlı

TV8,5 CANLI İZLE

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TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: ¾

D Smart için Kanal 47

Kablo TV için Kanal 41

TIVIBU için Kanal 56

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TV8,5 canlı izle! TV8,5 frekans bilgileri ile yayın akışı
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