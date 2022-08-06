TV8,5 canlı izle! TV8,5 frekans bilgileri ile yayın akışı

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TV8,5 YAYIN AKIŞI
14:30 - Norwich City - Wigan Athletic / Canlı
16:30 - Bir Zamanlar Ligimiz / Beşiktaş - Kayserispor
19:00 - Şampiyonlar Ligi 2021 - 2022 Sezonu Top 50 Gol
19:45 - Kick Off / Beşiktaş 2017-2018 Şampiyonlar Ligi
20:40 - Bir Zamanlar Ligimiz / Beşiktaş - Kayserispor
21:00 - Dakika Skor / Canlı
22:30 - %100 Futbol / Canlı - "Beşiktaş - Kayserispor"
22:45 - Dakika Skor / Canlı
23:30 - %100 Futbol / Canlı - "Beşiktaş - Kayserispor"
00:30 Son Karar / Canlı
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