Haberler Yaşam Haberleri TV8,5 canlı izle! TV8,5 frekans bilgileri ile yayın akışı
Giriş Tarihi: 10.8.2022 15:24

TV8,5 canlı izle! TV8,5 frekans bilgileri ile yayın akışı

TV8,5 canlı izle aratması, Real Madrid Eintracht Frankfurt Süper Kupa maçının TV8,5 ekranlarında şifresiz ve canlı bir şekilde yayınlanacağı açıklanmasıyla birlikte gittikçe aratılmaya başlandı. TV8,5 yayın akışı ile bugünkü yayınlanacak programlar ve maçın tarihi de belli oluyor. Özellikle Acun Ilıcalı’nın Hull City’i almasıyla birlikte TV8,5 canlı izle aratmaları daha da arttı. İşte TV8,5 frekans bilgileri ile TV8,5 canlı izle!

TV8,5 canlı izle! TV8,5 frekans bilgileri ile yayın akışı

TV8,5 canlı izle, UEFA Süper Kupa finalinin ekranlarda yayınlanacağının açıklanmasıyla birlikte gündem oldu. Ekranlarında kanalı bulamayan vatandaşlar TV8,5 frekans bilgileri hakkında araştırmalar yapıyor. Böylece futbolseverler TV8,5 canlı yayın linki aratılıyor. İşte TV8,5 yayın akışı ile TV8,5 canlı izle!

TV8,5 YAYIN AKIŞI

11:00 İş ve Başarı / Yeni Bölüm

12:30 8x8

13:45 Yabancı Sinema / Aşk ve Gurur

15:45 Yabancı Sinema / Müdür, Müdür Müdür?

18:00 Klasikler / Şampiyonlar Ligi

18:30 Klasikler / Bayern Münih - Inter 2009-2010 Şampiyonlar Ligi Finali

19:00 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi 2021 - 2022 Sezonu Hikayesi

20:00 Şampiyonlar Ligi'nde 2021 - 2022 Sezonu Hikayesi

20:45 Kick Off / UEFA Süper Kupa Finalleri

22:00 UEFA Süper Kupa Finali / Real Madrid-Eintracht Frankfurt / Canlı

00:30 Klasikler / Şampiyonlar Ligi

01:00 Avrupa Ligi 2021 - 2022 Sezonu Hikayesi

TV8,5 CANLI İZLE

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TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: ¾

D Smart için Kanal 47

Kablo TV için Kanal 41

TIVIBU için Kanal 56

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TV8,5 canlı izle! TV8,5 frekans bilgileri ile yayın akışı
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