TV8,5 canlı izle! TV8,5 frekans bilgileri ile yayın akışı

TV8,5 canlı izle, UEFA Süper Kupa finalinin ekranlarda yayınlanacağının açıklanmasıyla birlikte gündem oldu. Ekranlarında kanalı bulamayan vatandaşlar TV8,5 frekans bilgileri hakkında araştırmalar yapıyor. Böylece futbolseverler TV8,5 canlı yayın linki aratılıyor. İşte TV8,5 yayın akışı ile TV8,5 canlı izle!
TV8,5 YAYIN AKIŞI
11:00 İş ve Başarı / Yeni Bölüm
12:30 8x8
13:45 Yabancı Sinema / Aşk ve Gurur
15:45 Yabancı Sinema / Müdür, Müdür Müdür?
18:00 Klasikler / Şampiyonlar Ligi
18:30 Klasikler / Bayern Münih - Inter 2009-2010 Şampiyonlar Ligi Finali
19:00 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi 2021 - 2022 Sezonu Hikayesi
20:00 Şampiyonlar Ligi'nde 2021 - 2022 Sezonu Hikayesi
20:45 Kick Off / UEFA Süper Kupa Finalleri
22:00 UEFA Süper Kupa Finali / Real Madrid-Eintracht Frankfurt / Canlı
00:30 Klasikler / Şampiyonlar Ligi
01:00 Avrupa Ligi 2021 - 2022 Sezonu Hikayesi
TV8,5 CANLI İZLE