Haberler Yaşam Haberleri TV8,5 CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları için TV8.5 HD ve 4K kesintisiz canlı maç izle linki ve frekans bilgileri!
Giriş Tarihi: 13.10.2022 12:55

TV8,5 CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları için TV8.5 HD ve 4K kesintisiz canlı maç izle linki ve frekans bilgileri!

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları, TV8.5 kanalından canlı olarak izlenebiliyor. Bu noktada maçları canlı yayın ile takip etmek isteyen futbolseverler, TV8,5 canlı izle linki için araştırmalar yapıyor. Canlı maç izle linki için TV8.5 frekans bilgileri ve kanalın yayın akışı sorgulanıyor. Haberimizden TV8.5 HD kesintisiz şifresiz canlı yayın izle linkine erişebilirsiniz. İşte, TV8.5 canlı izle linki ile UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları canlı izle!

TV8,5 CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları için TV8.5 HD ve 4K kesintisiz canlı maç izle linki ve frekans bilgileri!

TV8.5 canlı izle ekranı UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları için araştırılmaya başladı. Bugün Avrupa Ligi'nde AEK Larnaka - Fenerbahçe, Trabzonspor - Monaco, Berlin - Malmo, Manchester United - Omonia Nicosia, Sevilla - Roma, Glimt - Arsenal maçı gibi birçok karşılaşma bulunuyor. Öte yandan Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor ile Ballkani karşı karşıya gelecek. Bu noktada TV8.5 frekans bilgileri ve yayın akışı araştırılıyor. İşte, TV8.5 canlı izle linki ve Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maçları canlı yayın…

TV8,5 YAYIN AKIŞI

16:00 Şampiyonlar Ligi Özel / Maç Özetleri

17:30 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin / Yeni Bölüm

18:45 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Özel / Maç Başlıyor

19:45 Konferans Ligi A Grubu "Başakşehir - Rigas" / Canlı

22:00 Konferans Ligi G Grubu "Ballkani - Sivasspor" / Özet

23:45 Avrupa Ligi Özel / Canlı

01:30 Konferans Ligi Özel / Canlı

01:45 Avrupa Ligi "Fenerbahçe - AEK Larnaca" / Özet

02:30 Avrupa Ligi "Monaco - Trabzonspor" / Özet

02:45 Konferans Ligi "Rigas - Başakşehir" / Özet

03:00 Konferans Ligi "Sivasspor - Ballkani" / Özet

03:15 %100 Futbol

TV8,5 CANLI İZLE

TV8,5 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: ¾

D Smart için Kanal 47

Kablo TV için Kanal 41

TIVIBU için Kanal 56

ARKADAŞINA GÖNDER
TV8,5 CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları için TV8.5 HD ve 4K kesintisiz canlı maç izle linki ve frekans bilgileri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA