TV8,5 CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları için TV8.5 HD ve 4K kesintisiz canlı maç izle linki ve frekans bilgileri!

TV8.5 canlı izle ekranı UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları için araştırılmaya başladı. Bugün Avrupa Ligi'nde AEK Larnaka - Fenerbahçe, Trabzonspor - Monaco, Berlin - Malmo, Manchester United - Omonia Nicosia, Sevilla - Roma, Glimt - Arsenal maçı gibi birçok karşılaşma bulunuyor. Öte yandan Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor ile Ballkani karşı karşıya gelecek. Bu noktada TV8.5 frekans bilgileri ve yayın akışı araştırılıyor. İşte, TV8.5 canlı izle linki ve Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maçları canlı yayın…
TV8,5 YAYIN AKIŞI
16:00 Şampiyonlar Ligi Özel / Maç Özetleri
17:30 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin / Yeni Bölüm
18:45 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Özel / Maç Başlıyor
19:45 Konferans Ligi A Grubu "Başakşehir - Rigas" / Canlı
22:00 Konferans Ligi G Grubu "Ballkani - Sivasspor" / Özet
23:45 Avrupa Ligi Özel / Canlı
01:30 Konferans Ligi Özel / Canlı
01:45 Avrupa Ligi "Fenerbahçe - AEK Larnaca" / Özet
02:30 Avrupa Ligi "Monaco - Trabzonspor" / Özet
02:45 Konferans Ligi "Rigas - Başakşehir" / Özet
03:00 Konferans Ligi "Sivasspor - Ballkani" / Özet
03:15 %100 Futbol