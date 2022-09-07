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Giriş Tarihi: 7.9.2022 16:20

TV8,5 canlı izle - UEFA Şampiyonlar Ligi maçları canlı yayın için TV8.5 frekans bilgileri ve yayın akışı

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları canlı yayın ile takip etmek isteyen futbolseverler TV8,5 canlı izle için araştırmalara başladı. TV8.5 frekans bilgileri ve yayın akışı sorgulanırken canlı maç izle seçenekleri için TV8.5 kanalı ve maçları takip ediliyor. İşte, TV8.5 canlı yayın ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçları canlı izle!

TV8,5 canlı izle - UEFA Şampiyonlar Ligi maçları canlı yayın için TV8.5 frekans bilgileri ve yayın akışı

TV8.5 canlı izle ekranı UEFA Şampiyonlar Ligi maçları için araştırılmaya başladı. Bugünün maç listesi arasında Inter – Bayern Münih, Tottenham – Marsilya ve Napoli Liverpool, Ajax Rangers maçı gibi birçok karşılaşma bulunuyor. Bu noktada TV8.5 frekans bilgileri ve yayın akışı araştırılıyor. İşte, TV8.5 canlı izle ve Şampiyonlar Ligi maçları canlı yayın…

TV8,5 YAYIN AKIŞI

17.00 UEFA Avrupa Ligi – Konferans Ligi Magazin

18.00 Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18.20 Süper Lig Özetleri / 5. Hafta

18.45 Popüler Takvim

18.50 Şampiyonlar Ligi Özel / Canlı

19.45 Şampiyonlar Ligi A Grubu Ajax-Rangers / CANLI

22.00 Şampiyonlar Ligi A Grubu Napoli-Liverpool / CANLI

01.00 Popüler Takvim

01.15 Maç Tekrar "Inter-Bayern Münih"

03.00 Şampiyonlar Ligi Özel

04.00 8X8

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TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: ¾

D Smart için Kanal 47

Kablo TV için Kanal 41

TIVIBU için Kanal 56

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TV8,5 canlı izle - UEFA Şampiyonlar Ligi maçları canlı yayın için TV8.5 frekans bilgileri ve yayın akışı
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