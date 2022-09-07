TV8,5 canlı izle - UEFA Şampiyonlar Ligi maçları canlı yayın için TV8.5 frekans bilgileri ve yayın akışı

TV8.5 canlı izle ekranı UEFA Şampiyonlar Ligi maçları için araştırılmaya başladı. Bugünün maç listesi arasında Inter – Bayern Münih, Tottenham – Marsilya ve Napoli Liverpool, Ajax Rangers maçı gibi birçok karşılaşma bulunuyor. Bu noktada TV8.5 frekans bilgileri ve yayın akışı araştırılıyor. İşte, TV8.5 canlı izle ve Şampiyonlar Ligi maçları canlı yayın…
TV8,5 YAYIN AKIŞI
17.00 UEFA Avrupa Ligi – Konferans Ligi Magazin
18.00 Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18.20 Süper Lig Özetleri / 5. Hafta
18.45 Popüler Takvim
18.50 Şampiyonlar Ligi Özel / Canlı
19.45 Şampiyonlar Ligi A Grubu Ajax-Rangers / CANLI
22.00 Şampiyonlar Ligi A Grubu Napoli-Liverpool / CANLI
01.00 Popüler Takvim
01.15 Maç Tekrar "Inter-Bayern Münih"
03.00 Şampiyonlar Ligi Özel
04.00 8X8
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TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: ¾
D Smart için Kanal 47
Kablo TV için Kanal 41
TIVIBU için Kanal 56