TV8,5 yayın akışı programı 2024 | 17 Nisan Çarşamba TV8,5 yayın akışında neler var, hangi maçlar, kimin maçı?

TV8,5 yayın akışı programı ile bugünkü maçlar takip ediliyor. Canlı maçlar, özetler ve tekrar yayınlarının olduğu spor kanalı futbolseverlerin gündeminde. Akışta yer alan karşılaşmalara göre ekran başında yerler alınıyor. Peki; bugün hangi maçlar var? İşte, TV8,5 yayın akışı 17 Nisan 2024 Çarşamba...
17 NİSAN BUGÜNKÜ MAÇLAR
UEFA Şampiyonlar Ligi
22.00 Bayern Münih - Arsenal FC (TV8,5)
22.00 Manchester City FC - Real Madrid (Exxen)
TV8,5 YAYIN AKIŞI - 17 NİSAN ÇARŞAMBA
06:30Hollanda Eredivisie 30. Hafta ÖzetleriSpor
07:40"Barcelona - PSG" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı
07:50"Dortmund - Atletico Madrid" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı
08:00Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin
09:00 Klasikler
10:00"Dortmund - Atletico Madrid" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı
12:00"Barcelona - PSG" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı
14:00Teknik Bakış
15:00Hollanda Eredivisie 30. Hafta Özetleri
16:10Best Off - Şampiyonlar Ligi 1996 - 1997 En Güzel Goller
16:30"Real Madrid - Manchester City" Şampiyonlar Ligi Maçları
17:00Basın Toplantısı / Canlı
17:30Konferans Ligi Çeyrek Final 1.Maç Özetleri
18:30"Arsenal - Bayern Münih" Şampiyonlar Ligi Maçları
20:30"Real Madrid - Manchester City" Şampiyonlar Ligi Maçları
21:15"Arsenal - Bayern Münih" Şampiyonlar Ligi Maçları
22:00"Bayern Münih - Arsenal" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı / Canlı
00:00"Manchester City - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı
00:10"Bayern Münih - Arsenal" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı
00:30"Manchester - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı
02:15"Bayern Münih - Arsenal" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı
04:00"Manchester City - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı
05:45"Dortmund - Atletico Madrid" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı
TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ
UYDU
SD
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4
HD
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3
D-SMART: Kanal 47
KABLO TV: Kanal 41
TIVIBU: Kanal 52
DIGITURK: Kanal 55