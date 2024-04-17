Haberler Yaşam Haberleri TV8,5 yayın akışı programı 2024 | 17 Nisan Çarşamba TV8,5 yayın akışında neler var, hangi maçlar, kimin maçı?
Giriş Tarihi: 17.4.2024 11:57 Son Güncelleme: 17.4.2024 11:57

TV8,5 yayın akışı programı 2024 | 17 Nisan Çarşamba TV8,5 yayın akışında neler var, hangi maçlar, kimin maçı?

TV8,5 yayın akışı 17 Nisan Çarşamba programıyla takip ediliyor. Avrupa maçlarının yayımlandığı kanalda şifresiz olmasıyla futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Son günlerde Şampiyonlar Ligi maçlarının ekranlara geldiği kanalın frekans bilgileri de sorgulanıyor. Peki; bugün TV8,5'ta neler var, hangi maçlar, kimin maçı? İşte, TV8,5 yayın akışı programı 2024...

TV8,5 yayın akışı programı 2024 | 17 Nisan Çarşamba TV8,5 yayın akışında neler var, hangi maçlar, kimin maçı?

TV8,5 yayın akışı programı ile bugünkü maçlar takip ediliyor. Canlı maçlar, özetler ve tekrar yayınlarının olduğu spor kanalı futbolseverlerin gündeminde. Akışta yer alan karşılaşmalara göre ekran başında yerler alınıyor. Peki; bugün hangi maçlar var? İşte, TV8,5 yayın akışı 17 Nisan 2024 Çarşamba...

17 NİSAN BUGÜNKÜ MAÇLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi

22.00 Bayern Münih - Arsenal FC (TV8,5)

22.00 Manchester City FC - Real Madrid (Exxen)

TV8,5 YAYIN AKIŞI - 17 NİSAN ÇARŞAMBA

06:30Hollanda Eredivisie 30. Hafta ÖzetleriSpor

07:40"Barcelona - PSG" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı

07:50"Dortmund - Atletico Madrid" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı

08:00Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin

09:00 Klasikler

10:00"Dortmund - Atletico Madrid" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı

12:00"Barcelona - PSG" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı

14:00Teknik Bakış

15:00Hollanda Eredivisie 30. Hafta Özetleri

16:10Best Off - Şampiyonlar Ligi 1996 - 1997 En Güzel Goller

16:30"Real Madrid - Manchester City" Şampiyonlar Ligi Maçları

17:00Basın Toplantısı / Canlı

17:30Konferans Ligi Çeyrek Final 1.Maç Özetleri

18:30"Arsenal - Bayern Münih" Şampiyonlar Ligi Maçları

20:30"Real Madrid - Manchester City" Şampiyonlar Ligi Maçları

21:15"Arsenal - Bayern Münih" Şampiyonlar Ligi Maçları

22:00"Bayern Münih - Arsenal" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı / Canlı

00:00"Manchester City - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı

00:10"Bayern Münih - Arsenal" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı

00:30"Manchester - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı

02:15"Bayern Münih - Arsenal" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı

04:00"Manchester City - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı

05:45"Dortmund - Atletico Madrid" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ

UYDU

SD
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4

HD
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3

D-SMART: Kanal 47

KABLO TV: Kanal 41

TIVIBU: Kanal 52

DIGITURK: Kanal 55

ARKADAŞINA GÖNDER
TV8,5 yayın akışı programı 2024 | 17 Nisan Çarşamba TV8,5 yayın akışında neler var, hangi maçlar, kimin maçı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA