Giriş Tarihi: 3.12.2025 23:54 Son Güncelleme: 3.12.2025 23:56

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter (X)'da, Türkiye ve dünya genelinde kullanıcılar erişim sorunları yaşıyor. Kullanıcılar, platforma girişte, tweet (gönderi) görüntülemede ve yeni içerik yayınlamada hatalarla karşılaştıklarını bildiriyor. Twitter (X) çöktü mü? Erişim problemine dair son dakika gelişmeleri ve nedenleri hakkında tüm detaylar:

Twitter (X)'da, son saatlerde erişim aksaklıkları yaşanıyor. Gece saatleri itibarıyla başlayan sorunlar, binlerce kullanıcının şikayetleriyle hızla yayıldı. Kullanıcılar, özellikle mobil uygulamalarda ve masaüstü erişimlerde "Gönderiler yüklenemiyor" ve "Sunucu hatası" gibi uyarılarla karşılaşıyor. Bu ani aksaklık, Twitter çöktü mü sorularını beraberinde getirdi.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

3 Aralık 2025 Çarşamba gecesi başlayan erişim problemleri, sosyal medya platformunu kullanan milyonlarca kişiyi etkilemiş durumda. Akış yenileyemeyen kullanıcılar X çöktü mü sorusuna yanıt arıyor.

X NEDEN AÇILMIYOR?

Gönderiler şu anda alınamıyor lütfen daha sonra tekrar deneyiniz uyarısı ile karşılaşan kullanıcılar araştırmalara hız kazandırdı. Konuyla ilgili X sosyal medya platformundan resmi bir açıklama yapılmadı.

TWİTTER (X) NE ZAMAN DÜZELECEK?

3 Aralık gece saatlerinde yaşanan problemin kısa süre içinde çözülmesi bekleniyor.

Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Aralık 2025 Twitter'da erişim problemleri! (X çöktü mü?)
