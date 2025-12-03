Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Aralık 2025 Twitter'da erişim problemleri! (X çöktü mü?)

Twitter (X)'da, son saatlerde erişim aksaklıkları yaşanıyor. Gece saatleri itibarıyla başlayan sorunlar, binlerce kullanıcının şikayetleriyle hızla yayıldı. Kullanıcılar, özellikle mobil uygulamalarda ve masaüstü erişimlerde "Gönderiler yüklenemiyor" ve "Sunucu hatası" gibi uyarılarla karşılaşıyor. Bu ani aksaklık, Twitter çöktü mü sorularını beraberinde getirdi.
3 Aralık 2025 Çarşamba gecesi başlayan erişim problemleri, sosyal medya platformunu kullanan milyonlarca kişiyi etkilemiş durumda. Akış yenileyemeyen kullanıcılar X çöktü mü sorusuna yanıt arıyor.