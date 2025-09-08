Haberler Yaşam Haberleri Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 8 Eylül 2025 erişim probleminde son durum: X çöktü mü, ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 8.9.2025 08:10

Twitter (X) üzerinde erişim sorunları yaşandığına dair şikayetler artış gösterdi. Kullanıcılar, “Twitter çöktü mü, X neden açılmıyor?” sorularına yanıt arıyor. Kullanıcıların paylaşımlarına göre hem web sürümünde hem de mobil uygulamada problemler yaşandığını ortaya koyuyor. İşte 8 Eylül 2025 Twitter erişim sorunu hakkında tüm detaylar:

Twitter, yeni adıyla X, milyonlarca kullanıcının anlık iletişim ve gündem takibi için kullandığı en popüler sosyal medya platformlarından biri. Ancak 8 Eylül 2025 tarihinde birçok kullanıcı, uygulamaya erişim sağlayamadığını ve gönderilerin yüklenmediğini bildirdi. "Twitter çöktü mü, X'e neden girilmiyor?" sorusu kısa sürede sosyal medyada trend oldu. İşte son durum…

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, X NEDEN AÇILMIYOR?

Sabah saatlerinden itibaren birçok kullanıcı, X uygulamasında erişim sorunlarıyla karşılaştı. Gönderilerin yüklenmemesi, mesaj kutusunun açılmaması ve bildirimlerin görüntülenememesi gibi problemler rapor edildi.

Twitter'a (X) erişim sorunu yaşayan kullanıcılar Instagram üzerinden de aynı problemi yaşadığını belirtiyor. Erişim sorununda son gelişmeler takip edilirken gözler platform sağlayıcılara döndü.

X çöktü mü sorusuna yanıt aranıyor.

TWİTTER NE ZAMAN DÜZELECEK?

Uzmanlar, bu tür durumlarda cihazın yeniden başlatılmasını, uygulamanın güncellenmesini ve internet bağlantısının kontrol edilmesini öneriyor. Ancak problem Twitter'ın (X) altyapısından kaynaklanıyorsa sorunun giderilmesi için beklenmesi gerekiyor.

