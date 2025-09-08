Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 8 Eylül 2025 erişim probleminde son durum: X çöktü mü, ne zaman düzelecek?

Twitter, yeni adıyla X, milyonlarca kullanıcının anlık iletişim ve gündem takibi için kullandığı en popüler sosyal medya platformlarından biri. Ancak 8 Eylül 2025 tarihinde birçok kullanıcı, uygulamaya erişim sağlayamadığını ve gönderilerin yüklenmediğini bildirdi. "Twitter çöktü mü, X'e neden girilmiyor?" sorusu kısa sürede sosyal medyada trend oldu. İşte son durum…
Sabah saatlerinden itibaren birçok kullanıcı, X uygulamasında erişim sorunlarıyla karşılaştı. Gönderilerin yüklenmemesi, mesaj kutusunun açılmaması ve bildirimlerin görüntülenememesi gibi problemler rapor edildi.