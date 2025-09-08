Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 8 Eylül 2025 erişim probleminde son durum: X çöktü mü, ne zaman düzelecek?

Twitter, yeni adıyla X, milyonlarca kullanıcının anlık iletişim ve gündem takibi için kullandığı en popüler sosyal medya platformlarından biri. Ancak 8 Eylül 2025 tarihinde birçok kullanıcı, uygulamaya erişim sağlayamadığını ve gönderilerin yüklenmediğini bildirdi. "Twitter çöktü mü, X'e neden girilmiyor?" sorusu kısa sürede sosyal medyada trend oldu. İşte son durum…