Haberler Yaşam Haberleri Twitter mavi tik ücreti ne kadar, kaç TL, kaç dolar? 2022 Twitter mavi tik alma ücreti, şartları ve başvurusu hakkında merak edilenler
Giriş Tarihi: 15.11.2022 11:20

Twitter mavi tik ücreti ne kadar, kaç TL, kaç dolar? 2022 Twitter mavi tik alma ücreti, şartları ve başvurusu hakkında merak edilenler

Elon Musk’ın satın aldığı sosyal medya platformu Twitter yeni güncellemeler almaya devam ediyor. Musk’ın kararları tartışma yaratırken en çok konuşulanlar arasında Twitter mavi tik ücreti yer alıyor. “Twitter Blue” başlıklı abonelik sistemi farklı ülkelerde denenmeye başladı. Bu yöntemle aboneliğe dönüştürülen mavi tik sistemi gündemde. Twitter mavi tik ücreti ne kadar, kaç TL, kaç dolar soruları gündemden düşmüyor. 2022 Twitter mavi tik alma ücreti, şartları ve başvurusu sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Peki, Twitter mavi tik ücreti ne kadar, kaç dolar, kaç TL? İşte yanıtlar…

Twitter mavi tik ücreti ne kadar, kaç TL, kaç dolar? 2022 Twitter mavi tik alma ücreti, şartları ve başvurusu hakkında merak edilenler

Twitter mavi tik ücreti Elon Musk'ın sosyal medya platformunu satın alması üzerine gündeme geldi. Eski sistemde başuru yoluyla ve ücretsiz ulaşılan mavi tik için bir abonelik sistemi oluşturuldu. Twitter Blue çeşitli ülkelerde deneniyor. Twitter mavi tik alma ücreti dolar bazında belli olurken Türkiye için de ücret açıklandı. Peki, 2022 Twitter mavi tik ücreti ne kadar, kaç TL, kaç dolar olacak? İşte, yanıtlar…

TWITTER BLUE NEDİR?

Twitter Blue, Twitter'da en çok etkileşime sahip kişiler için seçkin özelliklere özel erişim sağlayan aylık bir aboneliktir.

TWITTER BLUE ABONELİĞİ NASIL ALINIR?

Şimdilik bu aylık abonelik türü ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da satın alınabilir durumda. Aboneliğe profildeki seçeneklerden kayıt yaptırabilecekler.

TWITTER MAVİ TİK ÜCRETİ 8 DOLAR!

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk tarafından açıklanan 8 dolarlık ücret ile yine Musk tarafından yapılan açıklamada;

"Bu yöntemle içerik üreticilerini ödüllendirmesi için Twitter'a bir gelir kapısı açılacak." İfadesine yer verildi.

TÜRKİYE TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETİ NE KADAR?

Twitter Blue özelliği aylık 8 Dolar olarak belirlendi ancak her ülke için bu fiyat aynı olmayacak. Musk, bu ücretin her ülkenin alım gücüne göre değişeceğini bildirdi.

Merak konusu olan Twitter mavi tik ücretinin Türkiye fiyatı ortaya çıktı. Buna göre, mavi tikin ücreti 109.99 TL olarak belirlendi.

TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Twitter mavi tik onaylı hesapların ödeme yöntemlerinin ilerleyen günlerde açıklanması tahmin ediliyor.

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Twitter mavi tik ücreti ne kadar, kaç TL, kaç dolar? 2022 Twitter mavi tik alma ücreti, şartları ve başvurusu hakkında merak edilenler
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