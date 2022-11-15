Twitter mavi tik ücreti ne kadar, kaç TL, kaç dolar? 2022 Twitter mavi tik alma ücreti, şartları ve başvurusu hakkında merak edilenler

TÜRKİYE TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETİ NE KADAR?

Twitter Blue özelliği aylık 8 Dolar olarak belirlendi ancak her ülke için bu fiyat aynı olmayacak. Musk, bu ücretin her ülkenin alım gücüne göre değişeceğini bildirdi.

Merak konusu olan Twitter mavi tik ücretinin Türkiye fiyatı ortaya çıktı. Buna göre, mavi tikin ücreti 109.99 TL olarak belirlendi.