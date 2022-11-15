Twitter mavi tik ücreti ne kadar, kaç TL, kaç dolar? 2022 Twitter mavi tik alma ücreti, şartları ve başvurusu hakkında merak edilenler

Twitter mavi tik ücreti Elon Musk'ın sosyal medya platformunu satın alması üzerine gündeme geldi. Eski sistemde başuru yoluyla ve ücretsiz ulaşılan mavi tik için bir abonelik sistemi oluşturuldu. Twitter Blue çeşitli ülkelerde deneniyor. Twitter mavi tik alma ücreti dolar bazında belli olurken Türkiye için de ücret açıklandı. Peki, 2022 Twitter mavi tik ücreti ne kadar, kaç TL, kaç dolar olacak? İşte, yanıtlar…
TWITTER BLUE NEDİR?
Twitter Blue, Twitter'da en çok etkileşime sahip kişiler için seçkin özelliklere özel erişim sağlayan aylık bir aboneliktir.
TWITTER MAVİ TİK ÜCRETİ 8 DOLAR!
Geçtiğimiz günlerde Elon Musk tarafından açıklanan 8 dolarlık ücret ile yine Musk tarafından yapılan açıklamada;
"Bu yöntemle içerik üreticilerini ödüllendirmesi için Twitter'a bir gelir kapısı açılacak." İfadesine yer verildi.
TÜRKİYE TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETİ NE KADAR?
Twitter Blue özelliği aylık 8 Dolar olarak belirlendi ancak her ülke için bu fiyat aynı olmayacak. Musk, bu ücretin her ülkenin alım gücüne göre değişeceğini bildirdi.
Merak konusu olan Twitter mavi tik ücretinin Türkiye fiyatı ortaya çıktı. Buna göre, mavi tikin ücreti 109.99 TL olarak belirlendi.
TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
Twitter mavi tik onaylı hesapların ödeme yöntemlerinin ilerleyen günlerde açıklanması tahmin ediliyor.