Üç Aylar ne zaman başlıyor? 2026 Diyanet takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıcı

Hicri takvime göre Receb, Şaban ve Ramazan aylarının ardı ardına geldiği üç aylar dönemi, Müslümanlar için manevi arınma ve yenilenme vaktidir. Bu aylar, içerisinde Regaip Gecesi, Miraç Gecesi ve Berat Gecesi gibi önemli kandil günlerini barındırır ve son olarak bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesine ev sahipliği yapan Ramazan ayı ile taçlanır. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı için hazırladığı takvimle bu mübarek ayların kesin başlangıç tarihlerini açıkladı. İşte, üç aylar başlangıcı: