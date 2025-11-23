Haberler Yaşam Haberleri Üç Aylar ne zaman başlıyor? 2026 Diyanet takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıcı
Giriş Tarihi: 23.11.2025 16:22

Manevi atmosferi ve bereketiyle İslam aleminde büyük bir öneme sahip olan Üç Aylar için geri sayım başladı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu mübarek dönem, yılın en önemli dini zaman dilimlerinden birini oluşturuyor. Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 yılı dini günler takvimine göre, ilk ay olan Recep ayı başlangıcı netleşti. Müslümanlar, oruç, ibadet ve tövbe ile geçirecekleri bu ayların başlangıç tarihlerini merak ediyor. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor?

Hicri takvime göre Receb, Şaban ve Ramazan aylarının ardı ardına geldiği üç aylar dönemi, Müslümanlar için manevi arınma ve yenilenme vaktidir. Bu aylar, içerisinde Regaip Gecesi, Miraç Gecesi ve Berat Gecesi gibi önemli kandil günlerini barındırır ve son olarak bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesine ev sahipliği yapan Ramazan ayı ile taçlanır. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı için hazırladığı takvimle bu mübarek ayların kesin başlangıç tarihlerini açıkladı. İşte, üç aylar başlangıcı:

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? RECEP AYI BAŞLANGICI

Hicri takvimin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu ayları olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan Üç Aylar, 21 Aralık günü idrak edilmeye başlanacak. Bu tarih, Recep ayının birinci günü olarak kabul edilmektedir.

Mübarek Ay Başlangıç Tarihi (2026)
Recep Ayı 21 Aralık 2025
Şaban Ayı 20 Ocak 2026
Ramazan Ayı 19 Şubat 2026

2026 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

