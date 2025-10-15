Haberler Yaşam Haberleri Üç aylar ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2026 Diyanet takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihleri
Giriş Tarihi: 15.10.2025 08:07

Üç aylar ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2026 Diyanet takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihleri

2026 Üç Aylar takvimi aralık ayında başlıyor. Bu özel günler, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayacak şekilde sırasıyla devam edecek. Ramazan Bayramı ile tamamlanacak üç aylar ne zaman başlıyor sorusu Diyanet takviminde yanıt arıyor. İşte Kadir Gecesi ve kandil tarihleri ile dini günler tarihleri:

2026 yılı Üç Aylar heyecanı şimdiden İslam alemini sarmış durumda. Recep, Şaban ve Ramazan ayı tarihleri ile birlikte ibadet planlarını çıkarmak isteyen Müslümanlar kandil günlerini de ajandalarına not ediyor. Hicri takvimden hareketle miladi takvime aktarılan özel günlerde geri sayım başladı. Peki, üç aylar ne zaman?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç Aylar başlangıcı Recep ayı ile takvimde işaretleniyor. 2026 Üç Aylar dönemi, 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak. Bu, Hicri 1447 yılı Recep ayının ilk günü olarak kabul ediliyor.

Şaban Ayı

Recep ayının ardından gelen Şaban ayı, 20 Ocak 2026 Salı günü başlayacak. Şaban ayı, oruç ibadetinin hazırlık dönemi olarak görülür. Bu ayda, özellikle Berat Kandili gibi mübarek geceler bulunmaktadır.

Ramazan Ayı

Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Bu ay, oruç ibadetinin en yoğun şekilde yerine getirildiği, İslam dünyasında en önemli kabul edilen aydır. Ramazan ayının son günü 19 Mart 2026 Perşembe olacak.

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Recep Ayı Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2025 Salı

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Ramazan Ayı Başlangıcı: 19 Şubat 2025 Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

