Üç aylar ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2026 Diyanet takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihleri

2026 yılı Üç Aylar heyecanı şimdiden İslam alemini sarmış durumda. Recep, Şaban ve Ramazan ayı tarihleri ile birlikte ibadet planlarını çıkarmak isteyen Müslümanlar kandil günlerini de ajandalarına not ediyor. Hicri takvimden hareketle miladi takvime aktarılan özel günlerde geri sayım başladı. Peki, üç aylar ne zaman?
Üç Aylar başlangıcı Recep ayı ile takvimde işaretleniyor. 2026 Üç Aylar dönemi, 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak. Bu, Hicri 1447 yılı Recep ayının ilk günü olarak kabul ediliyor.
Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Bu ay, oruç ibadetinin en yoğun şekilde yerine getirildiği, İslam dünyasında en önemli kabul edilen aydır. Ramazan ayının son günü 19 Mart 2026 Perşembe olacak.
Recep Ayı Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe
Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2025 Salı
Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi
Ramazan Ayı Başlangıcı: 19 Şubat 2025 Perşembe
Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi