ÜÇ AYLAR TARİHLERİ 2026: Diyanet takvimi ile Receb, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte?

Manevi atmosferin zirveye çıktığı, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak bilinen Üç Aylar, Müslümanlar için adeta bir hazırlık dönemi niteliği taşıyor. Recep ayı ile başlayıp, Şaban ayı ile devam eden ve Ramazan ayı ile taçlanan bu kutlu zaman dilimi, 2026 yılında da büyük bir coşkuyla karşılanacak. Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı 2026 Dinî Günler Takvimi, Üç Ayların başlangıç tarihlerini ve bu aylara ait önemli geceleri netleştirdi.