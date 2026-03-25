Üç doktor kardeş babalarıyla aynı hastanede görevli

Giriş Tarihi: 25.03.2026

MEHMET FAHRİ ÖZKAN MEHMET FAHRİ ÖZKAN
  • ABONE OL
Eşi de hemşire olan 58 yaşındaki sağlık personeli Mustafa Ercura'nın çocukları Melih (27), Semih (27) ve Rümeysa (31), babalarının görev yaptığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde doktor olarak göreve başladı. Baba Ercura, "Tecrübelerimi çocuklarıma aktarıyorum" dedi. Kadın Hastalıkları ve Doğum'da görevli doktor Rümeysa Ercura, "Annem ve babam sağlık personeli olduğu için ortama yabancı değiliz" derken acil servis hekimi Semih Ercura ise "Hastaneyi evim gibi hissediyorum" dedi. Kan bankasında görevli doktor Melih Ercura da boş vakitlerinde bir araya geldiklerini söyledi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz