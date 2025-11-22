Üç gündür haber alınamıyordu...Evinde ölü bulundu

Bodrum Turgutreis Mahallesi 7083 Sokak'ta ikamet eden 51 yaşındaki İlhan Yangözgül'den 3 gündür haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Savcının talimatıyla kapısı açılan eve giren ekipler, Yangözgül'ü evde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Komşuları, Yangözgül'ün yaklaşık üç yıldır aynı evde yaşadığını, bugüne kadar herhangi bir sorun görmediklerini ancak son iki aydır aşırı alkol kullandığını ve psikolojik sorunlar yaşadığını ifade etti.

Nöbetçi savcının evde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazenin Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.