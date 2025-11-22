Üç ilde 74 kişi hastanelere başvurdu

İstanbul, Gümüşhane ve Şanlıurfa'da dün toplam 74 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Şişli'de bir restoranda yemek yiyen 25 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Zabıta ekipleri iş yerini mühürledi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü hastanelere başvuranların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ise 20 öğrenci öğle yemeğinde yedikleri peynirli sandviç ve içtikleri meyve suyunun ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde de Ünlüpınar İmam Hatip Ortaokulu'ndaki 29 öğrenci bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. 23 öğrenci taburcu edilirken 6 öğrenci müşahede altına alındı.