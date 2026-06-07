Üç ilde ara seçim heyecanı: Oy verme işlemi sona erdi! 5 beldeyi Cumhur İttifakı kazandı!

Türkiye'nin üç şehrinde yerel seçim için sandık kuruldu.. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki toplam altı beldede yerel ara seçim yapıldı.
HANGİ BELDELERDE SEÇİM YAPILDI?
Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldeleri ile yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede seçim heyecanı yaşandı
Seçimlerin sonucunda altı beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek. Mahallelerde ise muhtar ve ihtiyar heyetleri için seçim sandığı kuruldu.
Seçimlerde oy verme işlemi 8'de başladı. Sandıklar saat 17.00'yi gösterdiğinde kapandı.
AK PARTİ 2 BELEDİYEYİ KAZANDI
Ara seçim yapılan Tokat'ın Bağtaşı beldesinde AK Parti adayı Mustafa Karadağ, Kuşçu beldesinde MHP adayı Hikmet Temizel, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığına seçildi.
YOLÜSTÜ BELDESİNİ AK PARTİ KAZANDI
Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinin belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Mustafa Altın kazandı.
NEVŞEHİR-MURATPAŞA
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri bugün başladı. Belde statüsünü yeniden kazanan Mustafapaşa'da seçmenler, yeni belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek üzere sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitmeye başladı.
Seçimlerde 12 siyasi parti ile 1 bağımsız aday yarışıyor. Mustafapaşa beldesinde 5, Ayvalı Mahallesi'nde ise 2 olmak üzere toplam 7 sandıkta oy kullanılıldı.
NEVŞEHİR'DE 'AK PARTİ' DEDİ
Ara seçim yapılan beldelerden Nevşehir Mustafapaşa'da AK Parti'nin adayı Mustafa Özer, Tokat Yolüstü'nde ise AK Parti'nin adayı Mustafa Altın belediye başkanlığını kazandı
GÜMÜŞHANE-TEKKE
Yüksek Seçim Kurulu kararıyla yeniden belde statüsü kazanan Gümüşhane'nin Tekke Beldesi'nde Belediye başkanlığı ve Belediye meclisi seçimleri için oy verme işlemi başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklara giderek oylarını kullanmaya başladı.
Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla yeniden belde statüsü kazanan Gümüşhane'nin Tekke beldesinde seçim heyecanı yaşanıyor. Sabah saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi kapsamında beldede kurulan 9 sandıkta seçmenler oylarını kullandı.
TEKKE'DE AK PARTİ ADAYI KAZANDI
Ara seçim yapılan beldelerden Gümüşhane Tekke'de AK Parti'nin adayı Kemalettin Aydın, Tokat Çevrecik'te ise CHP'nin adayı Nazım Demirkol belediye başkanlığına seçildi
YSK BAŞKANI MUTTA'DAN SEÇİM AÇIKLAMASI
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta, bugün yapılan belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve mahalli idareler ara seçimine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
YSK Başkanı Mutta, yaptığı açıklamada, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri, Gümüşhane'nin Merkez ilçesine bağlı Tekke Beldesi ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa Beldesi'nde gerçekleştirilen belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ara seçimleri ile ülke genelinde 355 mahallede muhtarlık ve 37 mahallede ihtiyar heyeti ara seçimlerinde toplam 1164 sandıkta 371 bin 870 kayıtlı seçmen ile oy verme işleminin gerçekleştirildiğini belirtti.
SORUNSUZ ŞEKİLDE TAMAMLANDI
Saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin ülke genelinde sona erdiğine işaret eden Mutta, "Yüksek Seçim Kurulu tarafından oy verme süreci boyunca seçimlerin düzen içinde yürütülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmış olup, seçim iş ve işlemlerinin genel olarak sorunsuz şekilde tamamlandığı tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.