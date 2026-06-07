Üç ilde ara seçim heyecanı: Oy verme işlemi sona erdi! 5 beldeyi Cumhur İttifakı kazandı!

YSK BAŞKANI MUTTA'DAN SEÇİM AÇIKLAMASI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta, bugün yapılan belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve mahalli idareler ara seçimine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

YSK Başkanı Mutta, yaptığı açıklamada, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri, Gümüşhane'nin Merkez ilçesine bağlı Tekke Beldesi ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa Beldesi'nde gerçekleştirilen belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ara seçimleri ile ülke genelinde 355 mahallede muhtarlık ve 37 mahallede ihtiyar heyeti ara seçimlerinde toplam 1164 sandıkta 371 bin 870 kayıtlı seçmen ile oy verme işleminin gerçekleştirildiğini belirtti.

SORUNSUZ ŞEKİLDE TAMAMLANDI

Saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin ülke genelinde sona erdiğine işaret eden Mutta, "Yüksek Seçim Kurulu tarafından oy verme süreci boyunca seçimlerin düzen içinde yürütülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmış olup, seçim iş ve işlemlerinin genel olarak sorunsuz şekilde tamamlandığı tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.