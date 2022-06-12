Üç Kağıtçı filmi nerede çekildi, ne zaman ve kaç yılında? Üç Kağıtçı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Show Tv ekranlarına 12 Haziran 2022 akşamı gelecek olan Üç Kağıtçı filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yıl gibi detaylarla sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu filmde Kemal Sunal, Ülkü Özen, Ali Şen gibi isimler yer alıyor. Peki, Yaşanan tesadüfler sonucu adı ermişe çıkan bir adamın hikayesini anlatan Üç Kağıtçı filmi nerede çekildi? Üç Kağıtçı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ KONUSU
Rıfkı (Kemal Sunal), ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan köyüne döner. Köyde birden adı "Ermiş"e çıkar. Rıfkı, yağmur duasına çıkan köylüler için yarım saat içinde yağmur yağdırır. Üfürükçülük yapar. Evde kalmış yaşlı kadınların kısmetini açar. Kötürümleri üfleyerek ayağa kaldırır. Bu arada bazı çıkarcılar, köyün Belediye Reisi seçimlerine Rıfkı'nın girmesini isterler. Bir başka Belediye Reisi adayı ise Rıfkı'ya seçimlere girmemesi için rüşvet verir. Rıfkı seçimleri kazanır, ama sonunda üç kağıtçı olduğu ortaya çıkar.
ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ OYUNCULARI
Üç Kağıtçı filminin oyuncu kadrosunda, Kemal Sunal, Ülkü Özen, Turgut Özatay, Nizam Ergüden, Ali Şen, Reha Yurdakul, Nizam Ergüden , Hakkı Kıvanç, Zeki Alpan gibi oyuncular yer alıyor.
ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Üç kağıtçı filmi İstanbul Zekeriyaköy'de çekilmiştir.