Üç Kız Kardeş 15. Bölüm full izle! Somer, Türkan’ı hayata geri döndürüyor!

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Somer, canına kıyan Türkan'a son anda yetişmiştir. Her ne olursa olsun yanında kalmaya ve ayrılmamaya kararlıdır. Türkan'a her şeye rağmen inanmayı seçmiştir. Ancak Somer'in Türkan'a böylesine sahip çıkması Rüçhan'ı deliye döndürür. Somer'i kaybetmemek için ona karşı sessizliğini korusa da hem Türkan'ı hem de ailesinin itibarını yerle bir etmek için sinsice planlarını yapmaya başlar.

Nesrin ve Sadık Somer'in Türkan'a sahip çıkmasına sevinirken, Türkan ve Somer de hayatlarında yeni bir sayfa açmak için hazırlıklara başlarlar. Somer Nesrin'e söz verdiği gibi ayrı ev açmak için harekete geçer.