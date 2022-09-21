Üç Kız Kardeş 18. bölüm full izle! Kanal D ile yeni sezon Üç Kız Kardeş 18. yeni bölüm izle

Mine, Somer'den vazgeçmediği için ev içindeki varlığı Somer'i köşeye sıkıştırır. Derya, Fatih'in babası olduğuna inandığı için hırçın hareketlerine devam eder. İzmir'de başını belaya sokar ve Hakan'dan yardım ister. Dönüş, Derya için telaşlanır ve Serdar'la İzmir'e giderler. Bu kısa İzmir yolculuğu Dönüş ve Serdar'ı daha da yakınlaştırır.