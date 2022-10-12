Üç Kız Kardeş son bölüm izle: Üç Kız Kardeş 21.bölüm full tamamı izle Kanal D’de

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE

https://www.kanald.com.tr/uc-kiz-kardes/bolumler

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 11 Ekim Salı akşamı yayınlanan 21. bölümde Türkan'ı annesinin evine götürmek için gelen Somer ve Nesrin restleşiyor. 11 Ekim Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 21. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Türkan, Kiraz'ın babasının Somer olduğunu öğreniyor.

Nesrin, Mine'nin bebeğiyle birlikte Türkan'la aynı evde yaşadığını öğrenir ve Türkan'ı evine göndermek istemez. Türkan'ı annesinin evine götürmek için gelen Somer ve Nesrin restleşir. Bu kavgaya tanık olan Türkan annesine hamile olduğunu söyler.