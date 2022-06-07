Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Üç Kız Kardeş 16. Bölüm fragmanı izle!

Üç Kız Kardeş 16. Bölüm fragmanı izle linki arama geçmişlerinde yerini aldı. Bu akşam ekranlara gelen son bölüm ardından izleyenler gelecek hafta için araştırmalara başladı. Türkan, Somer sayesinde yeniden hayata dönerken ilk defa mutlu olmanın tadına varıyor. Bu sırada Rüçhan ve Mine ortaklığı bozuluyor. Peki, Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Üç Kız Kardeş 16. Bölüm fragmanı izle!
ÜÇ KIZ KARDEŞ 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ile bu akşam ekranlardaydı.
Somer ve Türkan'ın romantik sahneleri izleyenlerden tam not aldı.
Peki, Üç Kız Kardeş gelecek hafta yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gelecek hafta Üç Kız Kardeş sezon finali yapıyor! İşte o fragman:
ÜÇ KIZ KARDEŞ 15. BÖLÜM İZLE
Üç Kız Kardeş'in bu akşam ekranlara gelen bölümü:
ÜÇ KIZ KARDEŞ 15. BÖLÜM ÖZETİ
Somer, canına kıyan Türkan'a son anda yetişmiştir. Her ne olursa olsun yanında kalmaya ve ayrılmamaya kararlıdır. Türkan'a her şeye rağmen inanmayı seçmiştir. Ancak Somer'in Türkan'a böylesine sahip çıkması Rüçhan'ı deliye döndürür. Somer'i kaybetmemek için ona karşı sessizliğini korusa da hem Türkan'ı hem de ailesinin itibarını yerle bir etmek için sinsice planlarını yapmaya başlar.
Nesrin ve Sadık Somer'in Türkan'a sahip çıkmasına sevinirken, Türkan ve Somer de hayatlarında yeni bir sayfa açmak için hazırlıklara başlarlar. Somer Nesrin'e söz verdiği gibi ayrı ev açmak için harekete geçer.