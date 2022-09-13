Üç Kız Kardeş yeni sezonda kadroya kimler katıldı, oyuncuları kim? Üç Kız Kardeş sezon finalinde ne oldu?

Üç Kız Kardeş oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yeni sezona bugün başlayacak olan dizi, kadrosunu genişletiyor. Üç Kız Kardeş yeni sezon oyuncu kadrosu üç oyuncu ile güçlenmiş durumda. Son bölümde yaşananlardan ötürü seyirciler, Üç Kız Kardeş sezon finalinde ne oldu? sorusunu yöneltiyor. Peki, Üç Kız Kardeş oyuncuları kim, kimler kadroya katıldı? İşte detaylar...
ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ OYUNCULAR KADROYA KATILDI
Üç Kız Kardeş'e yeni sezonda üç oyuncu kadroya dahil olacak. Eren Ören ve Ayça İnci anne-oğul karakterlerini canlandıracakken, asıl heyecanlandıran transfer Survivor'dan geldi.
Survivor Türkiye 2014 Ünlüler Gönüllüler'de ilk olarak kendini tanıtan Yiğit Dikmen, Üç Kız Kardeş'e katılıyor. Özgür Tunca adlı genç mimar/akademisyeni canlandıracak olan oyuncu, izleyenleri heyecanlandırdı.
Veda Yurtsever
Tayfun Eraslan
Benian Dönmez
Nazlı Senem Ünal
Demircan Kaçel
Vural Şahanoğlu
ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM
Somer ve Türkan, mutluluklarının perçinlerken Nesrin öğrendiği gerçekler karşısında yıkılıyor. Evlerini kaybetme tehlikesi yaşayan Nesrin ve Sadık bir kez daha yıkılırlar. Annesinin acımasızca bu kötülüğü yapmasına öfkelenen Somer, Kalender Ailesi'nin yanında yer alır. Nesrin, evine asılan satılık ilanını görünce yere yığılıyor! Annesinin acımasızca bu kötülüğü yapmasına öfkelenen Somer, Kalender ailesinin yanında yer alır. Bu durum anne oğlu bir kez daha karşı karşıya getirir.
Türkan ve Somer her şeye rağmen yan yanadır. Somer annesinden vazgeçerek Türkan'la olmayı seçmiştir. Aynı zamanda Sadıkların evlerini kaybetmemesi için elinden geleni yapar. Rüçhan, Mine'nin şikayetçi olmaması için harekete geçer. Mine artık Nihat'ın esiri olmuştur. Somer'in de Türkan'la mutlu bir yola girdiğine emin olunca iyice deliye döner.
Somer, Kalender Ailesi'nin evinin satılmaması için Fatih'in peşine düşüyor. Fatih, evi satmakta kararlıdır. Somer ise Fatih'in hakkını verip hissesini Türkan'ın üzerine geçirmeyi planlar. Fatih, Somer'in teklifini kabul edecek mi? Nesrin, Rüçhan'ın artık kızını üzmesine izin vermeyecektir. İki anne yüzleşir ve Nesrin büyük bir yıkım yaşar.
Somer'i artık kaybettiğini düşünen Rüçhan boş durmaz önce Türkan'ı sıkıştırmaya başlar. Mine'yi de bu konuyu dolduruşa getirir. Nesrin hem Türkan'a yapılan işkenceyi hem de Mine'nin Somer'in bebeğini taşıdığı itirafının ardından daha fazla güçlü duramaz.