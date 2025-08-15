Üç milli Okçuya olimpiyat desteği

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV), Türk okçuluğunun uluslararası arenadaki başarısına katkı sunmak amacıyla önemli bir protokole imza atarak Yenidoğu Okulları Başakşehir Kampüsü'nde protokol töreni düzenlendi. Düzenlenen protokol törenine YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Okuçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, Olimpiyatlarda başarı elde eden ve ülkemizi olimpik ve paralimpik düzeyde temsil eden üç milli sporcu Türk Paralimpik Okçu Öznur Cüre, Türk Olimpik Okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış , Türk Olimpik Okçu Elif Berra Gökkır. Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'dan Paralimpik sporcular ve Türkiye Okçuluk Federasyonu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Gerçekleştirilen protokol töreniyle, üç milli okçuya 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına kadarki süreci kapsayan burs ve maddi destek sağlayan protokolü imzaladı. YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, ailelere seslenerek Akademik başarının her şey olmadığını çocukların sportif ve kültürel alanlarda da desteklemeleri gerektiğini belirterek, "Okçular Vakfının sporcuları olan ve Olimpiyatta büyük başarı göstererek 85 milyon insanı gururlandıran Türk Paralimpik Okçu Öznur Cüre , Türk Olimpik Okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış , Türk Olimpik Okçu Elif Berra Gökkır'a 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına kadarki süreçte destek olacağız. Ülkemizi olimpik ve paralimpik düzeyde temsil eden üç değerli milli sporcuya her ay düzenli maddi kaynak ve burs verilecek" dedi.

BİLAL ERDOĞAN: "OKÇULUK BRANŞINDA YÜKSELİŞ İÇERİSİNDEYİZ"

Türkiye'nin okçuluk branşında son dönemlerde ciddi bir yükseliş içerisinde olduğunu söyleyen Erdoğan, "Marifet iltifata tabîi'dir demiş büyüklerimiz, bir alanda bir başarı varsa onu ödüllendirmek gerekir ki o başarı devamlılık kazanabilsin. Okçuluk Vakfı kurulduğundan beri her alanda; gerek lisanslı sporcu sayılarımız, gerek antrenör hakem sayılarımız, gerek ulusal ve uluslararası müsabakalara katılıp derece kazanan sporcularımızın sayısı çok arttı. Türkiye'nin olimpiyatlarda kazandığı madalyalardan birini okçuluk getirmiş oldu. Dolayısıyla bu üç Okçular Vakfı sporcusuyla YETEV olarak destek burs protokolü imzalamış olacağız. Sporcularımızın 2028 Los Angeles Olimpiyatlarının sonuna kadar kafası rahat olsun, başarılarına odaklansınlar ve arkalarında güçlü bir desteğin olduğunu bilsinler diye böyle bir adım atıyoruz. Bu organizasyonu küçük öğrencilerimizle toplanarak yapalım istedik; çünkü onları da özendirmiş olmak istedik. Disiplinli, istikrarlı çalışmanın; doğru ekiplerle, doğru bir ekosistemle donatıldığı zaman başarıyla taçlanması mümkün oluyor. Bu başarının da devamlı kılınması da bu tür uzun soluklu destek protokolleri ile mümkün oluyor" dedi. Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ise Olimpiyatlarda ülkemizin bayrağını göndere çektiren sporcularımızın YETEV'in sağladığı bu bursla beraber kafalarının daha rahat olacağını ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları için başarılarına daha çok odaklanacaklarını söyledi. Sağlanan bu bursla beraber üzerlerindeki yükü hafiflettiği için YETEV'e ve YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'a teşekkür etti. YETEV'in vermiş olduğu bursun hem motivasyon hem destek açısından son derece önemli olduğunu söyleyen milli sporcular, YETEV Mütevelli Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve Okçuluk Vakfı Başkanı Hüseyin Ersan Topbaş'a teşekkürlerini sundular.

TEK BAŞINA BAŞARI ZOR OLUR HEM AİLE HEMDE DESTEKÇİLERLE BÜYÜK BAŞARILAR ELDE EDİLİR

2024 Yaz Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazan Öznür Cüre ise verilen burs desteğinin sporcular için öneminden bahsederek şöyle konuştu: "Hiç kimse tek başına bir başarı elde edemez, Eğer boynumuzda bu madalya varsa onun arkasında kocaman bir ekip ve sizin için uğraşan insanlar var demektir. Bugün burada arkamıza bir destek aldığımız için çok mutluyuz. 2028 Los Angeles Olimpiyatlarının sonuna kadar alacağımız bu burs destek bize büyük bir motivasyon sağladı" dedi. Okçular Vakfı'na başladığı ilk gün yaşadığı ve hissettiği deneyimi anlatan Cüre, "2018 yılında Okçular Vakfı'na gittiğimde ilk gördüğüm şey gerçekten orada sıfırdan başlayabileceğim ve orada yükselebileceğimdi. Orada tamamen sizin ne kadar başarılı olacağınız değil, gerçekten bunu yürekten istiyor musunuz, bu sorgulanıyordu. Sandalye ihtiyacım ve malzeme ihtiyacım vardı, burada temin edildi. Bunları bizlere hiçbir karşılık beklemeden, sadece mutlu olmamız ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmemiz için sağlayan Okçular Vakfı'na ayrıca teşekkür ederim." Dedi. Protokol imza töreninin ardından Bilal Erdoğan, milli sporcularla birlikte ok attı. Kırgızistan ve Kazakistan gibi Türk dünyası ülkelerinin sporcularıyla da bir araya gelen Erdoğan, Kırgızistan'ın geleneksel kıyafetini giyerek sporcularla fotoğraf çekildi.